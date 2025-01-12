В предстоящий понедельник круизный лайнер Silver Dawn начнет свое шестимесячное путешествие из Токио в Нью-Йорк. В конце апреля лайнер посетит и Эстонию.
Стоимость билета – более 70 000 евро: роскошный круизный лайнер, который скоро посетит Эстонию, выходит в кругосветный рейс из Токио
Круиз продлится с 13 января по 29 мая, его протяженность составит 46 575 километров. Прибыв в Таллинн из Хельсинки, Silver Dawn проведет два дня - 27 и 28 апреля - у причала в таллиннском порту Ванасадам, после чего возьмет курс на Стокгольм. Стоимость полного 136-дневного путешествия в октябре 2024 года составляла 72 000 евро на человека.
Лайнеру под флагом Багамских островов четыре года, его длина составляет 213 метров, а стоимость строительства - 320 миллионов долларов. Крестной матерью судна является американская телеведущая иранского происхождения Нилу Мотамед, чья семья бежала в Париж после Исламской революции.
Мотамед несколько раз была судьей в телесериале «Железный повар» и занимала пост главного редактора журнала Food&Wine.