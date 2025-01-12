Стоимость билета – более 70 000 евро: роскошный круизный лайнер, который скоро посетит Эстонию, выходит в кругосветный рейс из Токио

Круиз продлится с 13 января по 29 мая, его протяженность составит 46 575 километров. Прибыв в Таллинн из Хельсинки, Silver Dawn проведет два дня - 27 и 28 апреля - у причала в таллиннском порту Ванасадам, после чего возьмет курс на Стокгольм. Стоимость полного 136-дневного путешествия в октябре 2024 года составляла 72 000 евро на человека.