РАЙНЕР САКС В плен попали два северокорейских солдата – что о них известно?

Известно, что они попали в плен не вместе, а в разных местах, к разным украинским подразделениям. Позже Служба безопасности Украины (СБУ) показала их в телерепортаже. Пленные рассказали, что их якобы отправили на учения в Северной Корее, но вместо этого они оказались на войне. Подтвердилась ранее распространённая информация о том, что северокорейским солдатам выдаются удостоверения личности граждан Российской Федерации. У одного из пленных документов не оказалось, а у другого был военный билет, оформленный на жителя Тувы, республики в Сибири. При этом удалось установить, что такой человек действительно существует и живет обычной жизнью в Туве. Это указывает на то, что подделка документов выполняется поспешно.