Президент Украины лично сообщил о пленении двух раненых северокорейских солдат в Курской области. Предположительно, это произошло несколько дней назад, так как оба военнопленных уже доставлены в Киев, пишет эксперт по вопросам безопасности Райнер Сакс.
РАЙНЕР САКС ⟩ В плен попали два северокорейских солдата – что о них известно?
Известно, что они попали в плен не вместе, а в разных местах, к разным украинским подразделениям. Позже Служба безопасности Украины (СБУ) показала их в телерепортаже. Пленные рассказали, что их якобы отправили на учения в Северной Корее, но вместо этого они оказались на войне. Подтвердилась ранее распространённая информация о том, что северокорейским солдатам выдаются удостоверения личности граждан Российской Федерации. У одного из пленных документов не оказалось, а у другого был военный билет, оформленный на жителя Тувы, республики в Сибири. При этом удалось установить, что такой человек действительно существует и живет обычной жизнью в Туве. Это указывает на то, что подделка документов выполняется поспешно.
Российская пропаганда вновь удивила. Ведущий телеканала «Россия-1» обвинил украинцев в том, что они якобы проникли на территорию Курской области и похитили северокорейских солдат. Это заявление свидетельствует о неподготовленности к таким событиям, а также о попытках пропагандистов придумывать оправдания на ходу. Для России и Северной Кореи серьезным провалом станет, если эти пленные продолжат появляться в эфире или если их количество увеличится. В Северной Корее строго запрещено попадание солдат в плен к врагу. Официально это событие, вероятно, не будет комментироваться, но предпримутся усилия, чтобы отвлечь внимание.
Если медиа будут широко освещать присутствие северокорейских солдат в России, это может негативно сказаться на отправке новых подразделений для участия в войне против Украины.
Тем временем появились сообщения о вчерашнем украинском воздушном ударе по нескольким объектам в России, в том числе с использованием собственных ракет «Пекло». В Новороссийске был атакован военный порт, в Анапе (Ростовская область) - газокомпрессорная станция, а в Белгородской, Воронежской и Курской областях - системы ПВО.
Также сообщалось о пролетах новых дронов над российскими территориями за Волгой. В ряде регионов закрыли аэропорты, включая аэропорт Казани. Позже в российских СМИ появились сообщения о пожарах на нефтеперерабатывающем заводе «Танеко» в Нижнекамске (Татарстан). Украинские чиновники намекнули на возможную атаку дронов. Это предприятие, одно из крупнейших и самых современных в России, уже подвергалось ударам украинских дронов в апреле 2024 года.
Российская армия продолжает ночные атаки с использованием иранских дронов. Основной целью остается Киевская область. Украинская противовоздушная оборона успешно уничтожает все дроны либо кинетическими средствами, либо вынуждая их садиться с помощью электронных средств борьбы. В каждой волне атак участвует от 50 до 100 дронов. Некоторые дроны во время атак залетают на территорию Беларуси и там совершают посадку.
Ситуация на фронтах
На фронтах количество атак российской армии немного снизилось. Активность тактической авиации остается низкой, а боевые вылеты в основном происходят в районах Курска и Покровска.
- Курское направление: активные атаки российской армии продолжаются, как и контратаки украинской армии. Линия фронта остается подвижной в отдельных участках, однако значительного успеха российской армии достичь не удалось.
- Харьковское направление: у российской армии отсутствует потенциал для масштабного наступления. Бои носят локальный характер и не привели к изменениям в линии фронта.
- Купянское и Лиманское направления: атаки российской армии продолжаются, но безрезультатно. На северском направлении значительных боев не наблюдается.
- Часов Яр (к западу от Бахмута): российские войска второй день подряд интенсивно пытаются наступать, однако не добиваются значительных успехов. В Торецке продолжаются уличные бои, темпы атак российских подразделений немного снизились.
- Покровское направление: атаки российской армии были очень интенсивными. Российские силы достигли небольшого продвижения к югу от города. Юго-западнее Донецка активность российских атак снизилась, ситуация остается прежней.
- Южный фронт: произошли отдельные столкновения в районе островов на Днепре.