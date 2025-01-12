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Газета: подвыпившего депутата финского парламента высадили из самолета

Перевод: Сергей Светлов
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Самолет авиакомпании Finnair. Иллюстративная фотография.
Самолет авиакомпании Finnair. Иллюстративная фотография. Фото: IMAGO/Rene Traut/Scanpix

Рейс авиакомпании Finnair в Бангкок задержался на час из-за пассажира, препятствовавшего взлету. По информации Iltalehti, речь идет о депутате партии «Истинные финны» Томми Иммонене.

«Пассажир мешал полету и отказался покинуть самолет, несмотря на просьбы членов экипажа. На место была вызвана полиция», - сообщил инспектор полиции Восточной Уусимаа Олави Мерихаара. По словам полиции, в результате инцидента никто не пострадал.

Очевидец, находившийся на том же рейсе, рассказал Iltalehti, что нетрезвый пассажир начал спорить с экипажем самолета сразу после посадки на борт.

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