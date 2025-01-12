В Тарту дерево, не выдержавшее тяжести снега, рухнуло на автомобиль Mitsubishi Outlander, причинив ему серьёзные повреждения. К счастью, никто не пострадал.
Фото ⟩ Дерево рухнуло на Mitsubishi: хозяин об этом еще не знает
Свидетелем инцидента на улице Яама в Тарту стал местный житель Лойт Реттер, который наблюдал за происходящим
«Я чистил снег, услышал треск и увидел, как дерево начало падать. Пытался предупредить, чтобы вызвали владельцев машин, но было уже поздно», - говорит Реттер.
Хозяин пострадавшего автомобиля находится в отпуске и пока не знает о случившемся.
Как отмечает Реттер, соседние деревья находятся в таком же плачевном состоянии, и опасность сохраняется.
«Мы уже много лет жалуемся по поводу этих деревьев, но город ничего не делает. Это угрожает и людям, и зданиям», - указывает местный житель.
Когда на место прибыли журналисты Tartu Postimees, спасатели уже расчистили большую часть улицы, оставив только часть дерева, упавшую на машину.
Проезжающие мимо автомобили замедляли ход, с любопытством глазея на последствия происшествия.