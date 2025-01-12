Фото Дерево рухнуло на Mitsubishi: хозяин об этом еще не знает

Свидетелем инцидента на улице Яама в Тарту стал местный житель Лойт Реттер, который наблюдал за происходящим

«Я чистил снег, услышал треск и увидел, как дерево начало падать. Пытался предупредить, чтобы вызвали владельцев машин, но было уже поздно», - говорит Реттер.

Так выглядит поврежденный автомобиль. Фото: Kristjan Teedema/Tartu PM/Scanpix Baltics

Хозяин пострадавшего автомобиля находится в отпуске и пока не знает о случившемся.

Как отмечает Реттер, соседние деревья находятся в таком же плачевном состоянии, и опасность сохраняется.

«Мы уже много лет жалуемся по поводу этих деревьев, но город ничего не делает. Это угрожает и людям, и зданиям», - указывает местный житель.​

Фото с места происшествия. Фото: Kristjan Teedema/Tartu PM/Scanpix Baltics

Когда на место прибыли журналисты Tartu Postimees, спасатели уже расчистили большую часть улицы, оставив только часть дерева, упавшую на машину.

Проезжающие мимо автомобили замедляли ход, с любопытством глазея на последствия происшествия.