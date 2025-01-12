SEB: укрепление будущего принесло хорошие новости, но не для всех

Вторая ступень в прошлом году принесла рекордную прибыль, но будущее пенсий остается неопределенным. По данным Министерства финансов, активы во второй пенсионной ступени накапливают около 580 000 человек, а в третьей ступени участвуют около 200 000 инвесторов. В то же время, согласно данным Департамента статистики, трудоспособное население Эстонии составляет примерно 750 000 человек, из которых около пятой части в будущем будут получать только государственную пенсию.

«Как известно, средства на выплату пенсий поступают из социального налога, взимаемого с зарплат работников. Учитывая демографическую ситуацию в Эстонии, классическая модель, при которой работники обеспечивают пенсии старшему поколению, не дает уверенности в будущем. Полностью полагаясь на государственную пенсию, человек не может повлиять на сумму, которую он будет получать на пенсии», - говорит Шамардин.

В 2021 году 19% участников второй пенсионной ступени сняли свои накопления. Решение тех, кто предпочитает другие способы обеспечения старости, заслуживает уважения. Однако среди тех, кто в настоящее время не делает пенсионных накоплений, 84% надеются на альтернативы: продолжают работать, рассчитывают на собственный бизнес или недвижимость, либо предполагают поддержку со стороны семьи. «На деле ситуация не так оптимистична: только 44% действительно имеют дополнительный источник дохода», - указывает Шамардин, ссылаясь на исследование SEB.

Кроме того, 22% считают, что накапливать нет смысла, так как инфляция съедает сбережения. Однако результаты пенсионных фондов за прошлый год показывают обратное. Резкий скачок инфляции в 2022 году, вызванный войной и сопутствующими экономическими потрясениями, был исключительным случаем. Историческая доходность свидетельствует, что в долгосрочной перспективе инфляция перекрывается.

Согласно исследованию OECD, работник Европейского союза, получавший среднюю зарплату, на пенсии будет получать 68,1% от своего прежнего дохода. Для работников Эстонии этот показатель, по данным OECD, составит всего 34,4%. «Таким образом, выходя на пенсию, эстонцу придется жить на треть привычного дохода. Готовы ли мы к такому изменению?» - задается вопросом Шамардин.