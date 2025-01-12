На промышленном предприятии в Саратовской области продолжают тушить пожар, возникший после атаки украинских дронов 8 января. По словам местного губернатора, продолжается процесс контролируемого «выгорания топлива».
Атака дронов ⟩ Пожар на российской нефтебазе не могут потушить пятый день
В городе Энгельс Саратовской области уже пятый день не удается потушить нефтебазу Росрезерва, полыхающую после очередного удара украинских беспилотников.
«Площадь пожара на промышленном предприятии в Энгельсе сократилась на 80%. Количество дыма также значительно снизилось», - написал в воскресенье, 12 января, губернатор региона Роман Бусаргин в Telegram после совещания «с экстренными службами».
«Процесс выгорания топлива продолжается, специалисты предпринимают все необходимые меры», - говорится в сообщении.
Спустя несколько часов после этого Бусаргин написал о получении им от «специалистов Роспотребнадзора результатов проб воздуха, отобранных сегодня утром в районе возгорания», где «никаких превышений концентрации вредных веществ не выявлено».
В комментариях к этому посту местные жители, подписчики Telegram-канала губернатора, в различных формах вновь подвергли сомнению правдивость этих показаний.
Местные жители недовольны
Об отсутствии вредных веществ в пробах воздуха Бусаргин сообщал и в предыдущие дни.
Между тем, как отмечал Telegram-канал «7х7 - Горизонтальная Россия», местные жители продолжают жаловаться на смог и сообщают, что их комментарии на сообщения Бусаргина в Telegram удаляют.
Кроме того, 10 января Бусаргин писал, что, по оценкам специалистов, процесс выгорания топлива, ориентировочно, займет «еще два дня», не уточняя при этом, о каком именно объекте идет речь.
В одном из предыдущих постов он заявил о пострадавшем «промышленном предприятии».
В день поражения нефтебазы саратовский губернатор сообщил о гибели при тушении двух сотрудников пожарной службы МЧС.
Согласно заявлению Бусаргина, беспилотники были сбиты силами ПВО, однако «есть попадание обломков на промышленный объект в Энгельсе».
Как отмечало издание «Настоящее время», в городе Пролетарск Ростовской области пожар на подобной нефтебазе Росрезерва после атаки беспилотников продолжался более недели.
Удар по нефтебазе стратегической авиации
Издание «Радио Свобода» и несколько Telegram-каналов 8 января установили координаты пожара и выяснили, что поврежденный объект - нефтебаза «Кристалл» Росрезерва, где хранится топливо для военного аэродрома Энгельс-2.
На нем базируется стратегическая авиация. Она может выступать носителем ядерного оружия и регулярно наносит удары крылатыми ракетами по Украине.
По состоянию на 2023 год аэродром был единственным, где были размещены стратегические бомбардировщики Ту-160.
В свою очередь Украина признала атаку на нефтехранилище в Энгельсе.
Генштаб ВСУ отметил, что поражение нефтебазы создало логистические проблемы для российской армии и существенно снизило ее возможности наносить удары по украинским городам и гражданским объектам.
Одна из предыдущих атак на тот же объект состоялась в конце августа 2024 года.