Атака дронов Пожар на российской нефтебазе не могут потушить пятый день

В городе Энгельс Саратовской области уже пятый день не удается потушить нефтебазу Росрезерва, полыхающую после очередного удара украинских беспилотников.

«Площадь пожара на промышленном предприятии в Энгельсе сократилась на 80%. Количество дыма также значительно снизилось», - написал в воскресенье, 12 января, губернатор региона Роман Бусаргин в Telegram после совещания «с экстренными службами».

«Процесс выгорания топлива продолжается, специалисты предпринимают все необходимые меры», - говорится в сообщении.

Спустя несколько часов после этого Бусаргин написал о получении им от «специалистов Роспотребнадзора результатов проб воздуха, отобранных сегодня утром в районе возгорания», где «никаких превышений концентрации вредных веществ не выявлено».

В комментариях к этому посту местные жители, подписчики Telegram-канала губернатора, в различных формах вновь подвергли сомнению правдивость этих показаний.

Местные жители недовольны

Об отсутствии вредных веществ в пробах воздуха Бусаргин сообщал и в предыдущие дни.

Между тем, как отмечал Telegram-канал «7х7 - Горизонтальная Россия», местные жители продолжают жаловаться на смог и сообщают, что их комментарии на сообщения Бусаргина в Telegram удаляют.

Кроме того, 10 января Бусаргин писал, что, по оценкам специалистов, процесс выгорания топлива, ориентировочно, займет «еще два дня», не уточняя при этом, о каком именно объекте идет речь.

В одном из предыдущих постов он заявил о пострадавшем «промышленном предприятии».