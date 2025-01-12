Elektrilevi сообщает о новых перебоях с подачей электроэнергии

Снежная буря, охватившая Эстонию в эти выходные, привела к масштабным отключениям электричества.

Наиболее серьёзно пострадали Тартумаа, Вильяндимаа, Пылвамаа и Вирумаа, информирует пресс-служба компании Elektrilevi.

К вечеру воскресенья около 11 000 клиентов Elektrilevi остаются без электричества.

Для координации усилий собрана кризисная комиссия Elektrilevi, задействован резерв сотрудников.

Продолжительный снегопад стал причиной облома деревьев и веток, что привело к повреждению электролиний.

В Вирумаа толщина снежного покрова достигла 31–51 см, а в других регионах материковой Эстонии - 23–37 см.

«Мы работаем в усиленном режиме, чтобы устранить повреждения как можно быстрее. Бригады трудятся в две смены, чтобы уже завтра большинство детских садов и школ смогли открыть свои двери», - информирует председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм.

Плотный снежный покров затрудняет передвижение бригад и замедляет устранение повреждений.

По словам Хярма, полное восстановление энергоснабжения в Тартумаа, Вильяндимаа, Пылвамаа и Вирумаа ожидается к среде.

В остальных регионах работы планируется завершить уже сегодня, за исключением нескольких мелких повреждений, которые будут устраняться в понедельник.

Рекомендации и информация

Подробную информацию о необходимых запасах на случай кризиса можно найти на сайте olevalmis.ee.

Elektrilevi просит сообщать об отключениях через приложение MARU для оперативного взаимодействия.

Актуальная информация о зонах отключения доступна на карте сбоев Elektrilevi.