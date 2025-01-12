Как сообщает пресс-служба сетевого оператора Elektrilevi, снежная буря вызвала новые сбои в электроснабжении в нескольких регионах Эстонии.
Elektrilevi сообщает о новых перебоях с подачей электроэнергии
Снежная буря, охватившая Эстонию в эти выходные, привела к масштабным отключениям электричества.
Наиболее серьёзно пострадали Тартумаа, Вильяндимаа, Пылвамаа и Вирумаа, информирует пресс-служба компании Elektrilevi.
К вечеру воскресенья около 11 000 клиентов Elektrilevi остаются без электричества.
Для координации усилий собрана кризисная комиссия Elektrilevi, задействован резерв сотрудников.
Продолжительный снегопад стал причиной облома деревьев и веток, что привело к повреждению электролиний.
В Вирумаа толщина снежного покрова достигла 31–51 см, а в других регионах материковой Эстонии - 23–37 см.
«Мы работаем в усиленном режиме, чтобы устранить повреждения как можно быстрее. Бригады трудятся в две смены, чтобы уже завтра большинство детских садов и школ смогли открыть свои двери», - информирует председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм.
Плотный снежный покров затрудняет передвижение бригад и замедляет устранение повреждений.
По словам Хярма, полное восстановление энергоснабжения в Тартумаа, Вильяндимаа, Пылвамаа и Вирумаа ожидается к среде.
В остальных регионах работы планируется завершить уже сегодня, за исключением нескольких мелких повреждений, которые будут устраняться в понедельник.
Рекомендации и информация
Подробную информацию о необходимых запасах на случай кризиса можно найти на сайте olevalmis.ee.
Elektrilevi просит сообщать об отключениях через приложение MARU для оперативного взаимодействия.
Актуальная информация о зонах отключения доступна на карте сбоев Elektrilevi.