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В Лос-Анджелесе разгорается борьба за элитную недвижимость после разрушительных пожаров

Перевод: Сергей Светлов
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Сгоревшие дома в районе Палисейдс.
Сгоревшие дома в районе Палисейдс. Фото: DAVID RYDER

В Лос-Анджелесе наблюдается ажиотаж на рынке элитной недвижимости: люди, лишившиеся своих домов в результате пожаров, отчаянно ищут новое жилье.

Телефоны риэлторов округа Лос-Анджелес буквально разрываются от звонков. Погорельцы и эвакуированные семьи стремятся найти новые дома. «На каждый объект приходится десятки, а то и сотни запросов, - рассказал риэлтор Дэвид Берг газете Los Angeles Times. - С вечера вторника наши телефоны звонят сотни раз».

Пожары нанесли особенно серьезный ущерб району Палисейдс. В пятницу компания Берга Smith & Berg Property Group опубликовала на своем сайте информацию о новом жилом комплексе в районе Брентвуд, неподалеку от Палисейдс. За первый час объявление привлекло около 10 000 просмотров.

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