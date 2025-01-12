В Лос-Анджелесе разгорается борьба за элитную недвижимость после разрушительных пожаров

Телефоны риэлторов округа Лос-Анджелес буквально разрываются от звонков. Погорельцы и эвакуированные семьи стремятся найти новые дома. «На каждый объект приходится десятки, а то и сотни запросов, - рассказал риэлтор Дэвид Берг газете Los Angeles Times. - С вечера вторника наши телефоны звонят сотни раз».

Пожары нанесли особенно серьезный ущерб району Палисейдс. В пятницу компания Берга Smith & Berg Property Group опубликовала на своем сайте информацию о новом жилом комплексе в районе Брентвуд, неподалеку от Палисейдс. За первый час объявление привлекло около 10 000 просмотров.