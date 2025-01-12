В Лос-Анджелесе наблюдается ажиотаж на рынке элитной недвижимости: люди, лишившиеся своих домов в результате пожаров, отчаянно ищут новое жилье.
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В Лос-Анджелесе разгорается борьба за элитную недвижимость после разрушительных пожаров
Телефоны риэлторов округа Лос-Анджелес буквально разрываются от звонков. Погорельцы и эвакуированные семьи стремятся найти новые дома. «На каждый объект приходится десятки, а то и сотни запросов, - рассказал риэлтор Дэвид Берг газете Los Angeles Times. - С вечера вторника наши телефоны звонят сотни раз».