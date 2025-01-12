В результате начавшегося в пятницу шторма в Эстонии выпал толстый слой снега. За выходные (с 18:00 10.01 до 14:10 12.01) спасательные службы получили 266 звонков с просьбой о помощи в ликвидации опасности, отреагировали на звонки о 40 дорожно-транспортных происшествиях и 20 пожарах в зданиях.
Спасатели за выходные получили 266 звонков о происшествиях
Большинство звонков связано с расчисткой дорог от поваленных мокрым снегом и ветром деревьев или обрывах линий электропередачи, вызванных снегопадом. Больше всего звонков поступило в Лыунаском регионе (103). За ним по количеству звонком следуют Пыхьяский регион - 71, Ляэнеский - 48 и Идаский- 44.
По словам начальника спасательного отдела Виктора Саареметса, основной снегопад уже прошел, но все равно рекомендуется быть осторожными за рулем и не торопиться выходить на лед водоемов: «Дороги скользкие и во время пурги водителям следует быть особенно осторожными. Напомню также, что, хотя может показаться, что из-за холода на водоемах образовался плотный ледяной покров, все же не стоит торопиться выходить на лед. Спасатели регулярно проверяют толщину льда, и в Эстонии по-прежнему действует запрет на выход на лед водоемов и заливов».
Всего поступило 40 вызовов о дорожно-транспортных происшествиях - по 11 в Северной и Южной Эстонии и по девять - в Западной и Восточной. «К сожалению, не все из них были незначительными авариями, были аварии и с пострадавшими», - добавила пресс-служба Спасательного департамента.
Так, в пятницу на 136 км шоссе Таллинн-Нарва произошло столкновение двух автомобилей, четыре человека были доставлены в больницу. Также в пятницу в поселке Маарду произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого один пострадавший был доставлен в больницу для обследования.
В волости Хяэдемеэсте Пярнуского уезда грузовик, перевозивший цитрусовые, съехал в кювет. Сообщение о происшествии поступило в центр экстренной помощи в 01.31 в субботу вечером. Скорая помощь доставила водителя в больницу, а спасатели ликвидировали утечку топлива. Полиция продолжает разбираться с инцидентом.
В субботу основная машина спасательной команды Вярска наехала на упавшее на дорогу дерево, в результате сломалась пластиковая решетка радиатора, но люди не пострадали. Автомобилю разрешили продолжить путь. Автомобиль тартуской спасательной команды съехал в кювет, когда ехал к месту происшествия, но машину удалось вытащить и спасатели продолжили работу.
За выходные было ликвидировано 20 пожаров в зданиях - семь в Южной Эстонии, шесть в Восточной, пять в Северной и два в Западной. Самый серьезный из них, 4-го уровня, произошел в субботу в 9.31 утра в Старом городе Таллинна, когда на улице Вене загорелась гостевая квартира. Два человека с признаками отравления дымом были доставлены на машине скорой помощи в больницу для обследования. К счастью, пожар удалось быстро локализовать и потушить в 12:15.