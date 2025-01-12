Спасатели за выходные получили 266 звонков о происшествиях

Большинство звонков связано с расчисткой дорог от поваленных мокрым снегом и ветром деревьев или обрывах линий электропередачи, вызванных снегопадом. Больше всего звонков поступило в Лыунаском регионе (103). За ним по количеству звонком следуют Пыхьяский регион - 71, Ляэнеский - 48 и Идаский- 44.

По словам начальника спасательного отдела Виктора Саареметса, основной снегопад уже прошел, но все равно рекомендуется быть осторожными за рулем и не торопиться выходить на лед водоемов: «Дороги скользкие и во время пурги водителям следует быть особенно осторожными. Напомню также, что, хотя может показаться, что из-за холода на водоемах образовался плотный ледяной покров, все же не стоит торопиться выходить на лед. Спасатели регулярно проверяют толщину льда, и в Эстонии по-прежнему действует запрет на выход на лед водоемов и заливов».

Всего поступило 40 вызовов о дорожно-транспортных происшествиях - по 11 в Северной и Южной Эстонии и по девять - в Западной и Восточной. «К сожалению, не все из них были незначительными авариями, были аварии и с пострадавшими», - добавила пресс-служба Спасательного департамента.

Так, в пятницу на 136 км шоссе Таллинн-Нарва произошло столкновение двух автомобилей, четыре человека были доставлены в больницу. Также в пятницу в поселке Маарду произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого один пострадавший был доставлен в больницу для обследования.