В своем сообщении в Telegram Коваленко размышляет о потенциальном крахе России, которая ведет агрессивную войну против Украины. По его словам, распад соседней страны может стать неизбежным, если ее лидер Владимир Путин продолжит проводить агрессивную политику, передает украинское интернет-издание United24.