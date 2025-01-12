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Украинский чиновник описал возможный сценарий распада России (1)

Перевод: Сергей Светлов
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Местные жители у Кремля во время празднования Нового года.
Местные жители у Кремля во время празднования Нового года. Фото: IMAGO/Kristina Kormilitsyna

Глава украинского Центра борьбы с дезинформацией Андрей Коваленко представил возможный сценарий распада России в течение следующих 50 лет.

В своем сообщении в Telegram Коваленко размышляет о потенциальном крахе России, которая ведет агрессивную войну против Украины. По его словам, распад соседней страны может стать неизбежным, если ее лидер Владимир Путин продолжит проводить агрессивную политику, передает украинское интернет-издание United24.

Коваленко предполагает, что в будущем Россия может подвергнуться контролируемому разделению на национальные образования, при этом Москва останется центральной точкой управления. Местные образования получат возможность самостоятельно формировать свою политическую повестку в соответствии с национальными интересами.

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