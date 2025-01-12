Зима наконец-то пришла во все уголки Эстонии, и долгожданные зимние радости можно теперь ощутить в полной мере. Смотрите на фотографиях, кто развлекался в воскресный день на катке в Старом городе Таллинна.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, кто наслаждался зимними радостями на катке в Старом городе Таллинна
Если декабрь был малоснежным, а рождественское время прошло без снега, то в начале января природа начала щедро одаривать нас снегом. К концу второй недели января снега выпало столько, что это стало вызывать и неприятности, такие как отключения электричества, вылеты автомобилей с дорог и застревание в сугробах.