ГАЛЕРЕЯ Смотрите, кто наслаждался зимними радостями на катке в Старом городе Таллинна

Если декабрь был малоснежным, а рождественское время прошло без снега, то в начале января природа начала щедро одаривать нас снегом. К концу второй недели января снега выпало столько, что это стало вызывать и неприятности, такие как отключения электричества, вылеты автомобилей с дорог и застревание в сугробах.