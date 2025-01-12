Спецрежим обслуживания дорог в Эстонии до понедельника продлен в девяти уездах

Особый режим продлен на дорогах на Сааремаа, в Пярнуском уезде, на Хийума, в Ляэнеском, Рапласком уездах, Ляэне-Харьюмаа, в Тартуском, Ида- и Ляэне-Вирумаа. Ситуация на государственных дорогах в Ляэне- и Ида-Вирумаа остается очень сложной из-за метели, снегопада и гололедицы. Сложные дорожные условия также на дорогах Тартуского уезда, где на некоторых участках скользко и дороги занесены снегом

В других уездах ситуация сложнее на второстепенных дорогах, где много раскатанного снега и, как следствие, скользко. Бригады дорожных служб продолжают работу, расчищая дороги и посыпая их хлоридами и гранитной крошкой. Ведутся работы по расчистке перекрестков, автобусных остановок, пешеходных дорожек и т. д.

В воскресенье вечером зона осадков уйдут за юго-восточную границу Эстонии. Ночь будет без осадков и морозной. Температура воздуха вечером на материке понизится до -6...-10 градусов и до -12...-16 градусов ночью. К утру с запада над Эстонией пройдет периферия ложбины низкого давления, которая принесет с собой более мягкую воздушную массу, местами образуется туман. Вечером ветер на материке утихнет и ночью сменится западным.

По данным Департамента транспорта, участники дорожного движения должны учесть, что на дорогах сохраняются зимние условия. Поэтому, планируя поездку, следует запастись дополнительным временем, при необходимости снизить скорость, избегать опасных маневров и соблюдать дистанцию.

Водителям автомобилей важно также считаться с техническими особенностями снегоуборочных машин. Двигаясь навстречу снегоуборочной машине с плугом необходимо принять вправо, ближе к обочине, поскольку край плуга обычно выносится за осевую линию, чтобы посреди дороги не возникали снежные валы.

При обгоне идущей впереди снегоуборочной машины важно убедиться в безопасности маневра и учесть, что дорога перед дорожной машиной может оказаться нерасчищенной.

Дополнительную информацию об условиях на дорогах в Эстонии можно найти на портале Tark Tee.