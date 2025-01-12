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Исследовательский центр подсчитал, какие огромные доходы Россия получает от перевозки нефти через Финский залив

Перевод: Сергей Светлов
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Суда теневого флота также подозреваются в разрыве подводных кабелей. На фотографии изображен танкер Eagle S, подозреваемый в разрыве подводного кабеля EstLink 2.
Суда теневого флота также подозреваются в разрыве подводных кабелей. На фотографии изображен танкер Eagle S, подозреваемый в разрыве подводного кабеля EstLink 2. Фото: Jussi Nukari

Россия транспортирует около трети своей нефти и нефтепродуктов через Финский залив. Менее чем в двадцати километрах от побережья Эстонии с использованием теневого флота продолжается экологически опасная транспортировка нефти в обход санкций ЕС.

Согласно анализу независимого Финского центра климатических исследований CREA, Россия получает колоссальные экспортные доходы от судоходной линии, проходящей между Эстонией и Финляндией. По словам аналитика центра Вайбхава Рагхунандана, в прошлом году эти доходы составляли около 1,5 миллиарда евро в неделю, сообщает издание Yle.

Несмотря на введенные с 2022 года многочисленные санкции против российской торговли энергоресурсами, они пока не смогли существенно снизить доходы России от продажи нефти. Особенно это касается нефти: экспортные доходы России от торговли нефтью в декабре достигали в среднем почти 500 миллионов евро в день.

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