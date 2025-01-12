Исследовательский центр подсчитал, какие огромные доходы Россия получает от перевозки нефти через Финский залив

Согласно анализу независимого Финского центра климатических исследований CREA, Россия получает колоссальные экспортные доходы от судоходной линии, проходящей между Эстонией и Финляндией. По словам аналитика центра Вайбхава Рагхунандана, в прошлом году эти доходы составляли около 1,5 миллиарда евро в неделю, сообщает издание Yle.

Несмотря на введенные с 2022 года многочисленные санкции против российской торговли энергоресурсами, они пока не смогли существенно снизить доходы России от продажи нефти. Особенно это касается нефти: экспортные доходы России от торговли нефтью в декабре достигали в среднем почти 500 миллионов евро в день.