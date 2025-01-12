Россия транспортирует около трети своей нефти и нефтепродуктов через Финский залив. Менее чем в двадцати километрах от побережья Эстонии с использованием теневого флота продолжается экологически опасная транспортировка нефти в обход санкций ЕС.
Для подписчиков
Исследовательский центр подсчитал, какие огромные доходы Россия получает от перевозки нефти через Финский залив
Согласно анализу независимого Финского центра климатических исследований CREA, Россия получает колоссальные экспортные доходы от судоходной линии, проходящей между Эстонией и Финляндией. По словам аналитика центра Вайбхава Рагхунандана, в прошлом году эти доходы составляли около 1,5 миллиарда евро в неделю, сообщает издание Yle.