Движение в восточном направлении нарушено из-за железнодорожной аварии

«На железнодорожном переезде в Кивиыли автомобиль оказался на пути поезда, отправившегося из Таллинна в 16:31 (рейс № 22). Инцидент произошел около 18:24. По предварительным данным, пострадавших нет», - сообщил руководитель по коммуникациям Elron Кристо Мяэ.

На место происшествия были вызваны полиция и спасатели. В результате аварии движение поездов в восточном направлении (Таллинн - Нарва) нарушено, что вызвало изменения во времени отправления и прибытия поездов. «Поскольку путь все еще заблокирован в результате аварии, рейс № 23 Нарва - Таллин, который должен был отправиться в 19:39, был отменен и заменен автобусом», - добавил Мяэ.

Актуальную информацию об изменениях в расписании можно получить на сайте Elron или по бесплатному телефону железнодорожной информации 616 0245.

Elron компенсирует стоимость проезда, если задержка поезда составила 30 минут и более. Для получения компенсации необходимо заполнить форму возврата на сайте Elron.