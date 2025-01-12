«Для сделки нужно стабилизировать фронт». Будущий советник Трампа призвал Украину снизить призывной возраст

Зеленский также говорил, что только две из 14 бригад ВСУ, которые должны были тренироваться за рубежом, сумели получить необходимую подготовку - и это связанно именно с недостатком вооружений.

Что нужно для окончания войны

Ведущий телеканала ABC News также спросил у Уолтца, когда именно он ожидает заключения договора о прекращении войны.

Майк Уолтц должен стать советником Трампа по национальной безопасности - это одна из важнейших должностей в администрации США в области внешней политики. Фото: Getty Images

Трамп ранее обещал, что горячая фаза конфликта будет завершена еще до его вступления в должность, он также говорил, что сможет положить войне конец в течение суток. Позже звучали слова о том, что договоренности стоит ожидать в течение полугода, на этой неделе будущий спецпосланник Трампа по России и Украине Кит Келлог также сказал, что хотел бы добиться этой цели в течение 100 дней.

Уолтц не ответил на вопрос журналиста о сроках перемирия, но уточнил, что это могло бы случиться в любую минуту, в любой день, поскольку прекращение огня и стабилизация фронта являются условиями для заключения долгосрочного мира.

«Дело не только в оружии, боеприпасах или отправке чеков на новую помощь, - заявил Уолтц. - Дело в том, что нужно стабилизировать линию фронта, чтобы мы могли заключить какую-либо сделку».

Именно для стабилизации фронта Украина должна снизить призывной возраст, заявил будущий советник Трампа по национальной безопасности.