Рядом с домом бывшего премьер-министра Андруса Ансипа в Тарту, в районе Таммелинн, из-за снега накренилась электроопора. Электричество в доме Ансипа, однако, есть, но к пяти часам вечера воскресенья никаких серьезных действий с опасно наклонившейся опорой предпринято не было.
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Андрус Ансип хотел сообщить об опасной электроопоре, но у него это не получилось
Ансип рассказал, что речь идет об опоре, от которой электрический кабель идет в дом композитора и хорового дирижера Ало Ритсинга. У Ритсинга, по его словам, электричество также есть.