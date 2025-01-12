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Андрус Ансип хотел сообщить об опасной электроопоре, но у него это не получилось

Перевод: Сергей Светлов
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Электроопора, наклонившаяся рядом с домом Андруса Ансипа.
Электроопора, наклонившаяся рядом с домом Андруса Ансипа. Фото: Sirje Toomla

Рядом с домом бывшего премьер-министра Андруса Ансипа в Тарту, в районе Таммелинн, из-за снега накренилась электроопора. Электричество в доме Ансипа, однако, есть, но к пяти часам вечера воскресенья никаких серьезных действий с опасно наклонившейся опорой предпринято не было.

Ансип рассказал, что речь идет об опоре, от которой электрический кабель идет в дом композитора и хорового дирижера Ало Ритсинга. У Ритсинга, по его словам, электричество также есть.

Бывший премьер-министр заметил наклонившуюся опору в воскресенье утром, около восьми-девяти часов. «Я попытался отправить сообщение на аварийный телефон Elektrilevi, но не смог. Зять тоже пробовал, и я не знаю, как у него это получилось. Дочери тоже отправляли сообщения», - рассказал Ансип. В конце концов, бригада Elektrilevi все же приехала на место и оградила опору сигнальной лентой.

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