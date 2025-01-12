Elektrilevi: в Эстонии в результате шторма остаются обесточенными более 4000 домохозяйств

Больше всего аварийных отключений, вызванных непогодой, к вечеру было в Тартуском уезде - 2466, в Ляэне-Вирумаа - 786, в Пыльваском - 531, в Харьюском уезде - 351, в Йыгеваском уезде - 293, в Ида-Вирумаа - 187, в Выруском уезде - 125, на острове Пийриссаар - 109. В остальных уездах количество затронутых непогодой и оставшихся без электроэнергии клиентов остается менее ста. Как предполагается, полностью восстановление подачи электроэнергии всем домохозяйствам удастся не ранее среды, сообщило предприятие.