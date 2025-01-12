По состоянию на 21:00 в воскресенье количество обесточенных в результате вызванных штормом и снегопадом аварий в электросетях по всей Эстонии составляло 4964 домохозяйства. Их число постоянно меняется в зависимости от того, как по территории Эстонии перемещается зона осадков в виде снега и мокрого снега, сопровождаемая сильным ветром.
Elektrilevi: в Эстонии в результате шторма остаются обесточенными более 4000 домохозяйств
Больше всего аварийных отключений, вызванных непогодой, к вечеру было в Тартуском уезде - 2466, в Ляэне-Вирумаа - 786, в Пыльваском - 531, в Харьюском уезде - 351, в Йыгеваском уезде - 293, в Ида-Вирумаа - 187, в Выруском уезде - 125, на острове Пийриссаар - 109. В остальных уездах количество затронутых непогодой и оставшихся без электроэнергии клиентов остается менее ста. Как предполагается, полностью восстановление подачи электроэнергии всем домохозяйствам удастся не ранее среды, сообщило предприятие.
Elektrilevi просит всех сообщать об отключениях электроэнергии через приложение MARU. Это позволит быстро обмениваться информацией между потребителем и Elektrilevi в случае аварийного отключения электроэнергии.
Актуальную информацию о количестве отключений и их зонах можно найти на карте отключений Elektrilevi.