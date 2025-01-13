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Эстонский производитель домов: «Сейчас из Калифорнии поступает очень много запросов»

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Калифорния после пожаров.
Калифорния после пожаров. Фото: Mark J. Terrill

Производитель зеркальных домов Ööd House, вероятно, является едва ли не единственной эстонской производственной компанией, которая успешно пробилась на рынок США, пишут «Деловые ведомости».

Два года назад компания создала так называемый завод-спутник в Хьюстоне, штат Техас, где в прошлом году было произведено сто зеркальных домов, и работает 18-20 человек. Помимо производства в США, у компании есть два завода в Эстонии.

По словам одного из основателей Ööd House Яака Тийка, производство в США создает у местных клиентов чувство уверенности и безопасности, ведь они покупают зеркальные дома у американской компании.

Тийк отметил, что в этом году цель - удвоить объемы производства в Америке, а, возможно, открыть еще один завод на западном побережье: «Сейчас из Калифорнии поступает очень-очень много запросов».

Подробнее читайте на портале dv.ee.

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