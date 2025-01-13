Эстонский производитель домов: «Сейчас из Калифорнии поступает очень много запросов»

Два года назад компания создала так называемый завод-спутник в Хьюстоне, штат Техас, где в прошлом году было произведено сто зеркальных домов, и работает 18-20 человек. Помимо производства в США, у компании есть два завода в Эстонии.

По словам одного из основателей Ööd House Яака Тийка, производство в США создает у местных клиентов чувство уверенности и безопасности, ведь они покупают зеркальные дома у американской компании.

Тийк отметил, что в этом году цель - удвоить объемы производства в Америке, а, возможно, открыть еще один завод на западном побережье: «Сейчас из Калифорнии поступает очень-очень много запросов».

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