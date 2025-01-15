Анализ Нарушение прав или защита от экстремизма? Предложенный МВД законопроект вызвал горячие споры

Министерство внутренних дел подготовило законопроект, которым планируют внести изменения в Закон о церквях и приходах. Уже 23 января его передадут на утверждение правительства, а 27 января – в Рийгикогу. Заинтересованные стороны написали в отзывах, что законопроект нуждается в серьезной доработке - в сторону ужесточения или наоборот. Rus.Postimees разбирался, что за недостатки были выявлены и какие последствия может повлечь закон в нынешнем виде.
Хотя в законопроекте о внесении изменений в Закон о церквях и приходах (далее - законопроект) значится целых 15 обновленных пунктов, и касаться он будет всех церквей без исключения, самое важное изменение связано с возможностью повлиять на Эстонскую православную церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП). Очевидно, деятельность этой организации и стала причиной разработки документа.
Еще в октябре 2024 года министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс предложил правительству внести в закон изменения, которые позволили бы юридически обоснованно запретить деятельность церкви или общин, связанных с иностранной организацией, поддерживающей военную агрессию.
Планируется, что разработанный МВД документ будет передан на рассмотрение правительства 23 января, а 27 января уйдет на обсуждение в Рийгикогу. Сейчас он доступен в регистре документов и его комментируют министерства и церковные организации. Замечаний к законопроекту поступает немало.
Слишком много простора для толкования
Министерство экономики в своем отзыве о законопроекте обратило внимание, что в двух пунктах законопроекта содержатся невнятные формулировки. Внимание привлекли пункты 13 и 14 законопроекта.
Они предусматривают ограничения «в отношении лиц, чья деятельность направлена или была направлена, либо есть обоснованные основания полагать, что она была таковой или направлена против Эстонского государства и его безопасности, или чья деятельность может представлять угрозу общественному или конституционному порядку в Эстонии».
Специалисты Минэкономики считают, что формулировка «деятельность может представлять угрозу общественному или конституционному порядку» слишком нечеткая и оставляет много простора для толкования тому, кто будет принимать решение.