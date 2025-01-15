Анализ Нарушение прав или защита от экстремизма? Предложенный МВД законопроект вызвал горячие споры

Rus.Postimees поинтересовался у специалистов МВД, разработавших законопроект, их мнением о поступившей критике. Будут ли учтены замечания? По словам советника отдела по вопросам религии Министерства внутренних дел Ринго Рингвеэ, некоторые из поступивших замечаний будут приняты, некоторые - нет.

«Разумеется, мы заинтересованы выслушать все стороны, которых законопроект касается, - ответил нам Рингвеэ. - По возможности мы хотим учесть интересы всех. Тем не менее, мы исходим из двух принципов: у нас свобода вероисповедания, но этой свободой нельзя прикрывать деятельность и высказывания, которые представляют опасность для общественного порядка и прав человека».

Комментарий доктора теологии Тартуского университета Прийта Рохтметса (специально для Rus.Postimees)

Изменения в проекте закона хорошо резюмируются в пояснительной записке, и именно на ее основе правильно объяснять мотивы изменений в действующем законодательстве.

Прийт Рохтметс. Фото: Kristjan Teedema

В Эстонии по-прежнему соблюдается свобода вероисповедания как на законодательном уровне, так и на практике, но с 2002 года, когда был принят действующий Закон о церквях и приходах, обстановка в мире изменилась. С одной стороны, изменились угрозы безопасности, с другой стороны надо учитывать, что западный мир все больше секуляризируется, то есть становится более светским. Это означает, что, хотя свобода вероисповедания сохраняется, религиозная жизнь все больше уходит в частную сферу. Сегодня все чаще роль религиозных объединений сводится к духовному служению и обсуждению моральных вопросов. В то же время в западных обществах действуют религиозные объединения или группы, которые определяют себя как религиозные, но обычно не имеют западного происхождения.

Эти группы привносят с собой религиозные традиции, политическую культуру и ценности своих стран происхождения. Хотя мотивы таких объединений, как правило, чисты, их деятельность может скрывать политические амбиции.

Хотя в контексте законопроекта МВД чаще всего упоминается Русская Православная Церковь и входящая в ее структуру ЭПЦ МП, угроза может исходить и от других религиозных организаций, представляющих другие традиции.

Привлечение внимания к подобным угрозам касается не только Эстонии. Можно предположить, что эта тема рано или поздно будет поднята и в других странах Европы.

Сложность заключается и в том, что представителям светских западных обществ бывает трудно выявлять такие организаций, понять их амбиции, поскольку религиозные организации традиционно воспринимаются как нечто, относящееся к религиозной жизни, а не как институты, представляющие политические амбиции государств.

Еще одним важным изменением является ограничение круга лиц, которые могут занимать должности духовных лиц или руководителей религиозных объединений. Такие должности не могут занимать люди, которым Эстония отказала в визе или виде на жительство, или те, у кого они были аннулированы, как, например, митрополит Евгений.

Цель законопроекта состоит в выявления возможных угроз нашему демократическому и конституционному порядку и принятии соответствующих мер.

Государство не может допустить, чтобы риски, возникающий из-за цепочек административного подчинения, реализовались. Поэтому я считаю оправданными ограничения для организаций, зарегистрированных как религиозные объединения, но фактически представляющих внешнеполитические интересы третьих стран и угрожающих публичному порядку Эстонии.

На мой взгляд, важно, чтобы возможные ограничения были четко определены, чтобы свобода вероисповедания оставалась гарантированной. Деятельность религиозных объединений не может быть ограничена просто из-за неудобных взглядов или учений. Это противоречило бы принципу свободы вероисповедания. Однако оправдание или поддержка военной агрессии явно не входит в понятие свободы вероисповедания.