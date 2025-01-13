Колонка Postimees Чтобы не осталось и следа от теневого флота!

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что флот судов, с помощью которых Россия ведет внешнюю торговлю, необходимо взять под контроль. С одной стороны, это вопрос безопасности, с другой - серьезный экологический риск.

Пока Финляндия задержала судно Eagle S, которое, предположительно, повредило Estlink 2 и кабели связи в Балтийском море, еще одно судно теневого флота попало в беду у берегов Германии, рядом с островом Рюген. Танкер Eventin длиной более 270 метров, перевозивший 99 тысяч тонн нефтепродуктов, потерял управление и был отбуксирован в безопасные воды.

Сотни таких судов, работающих под чужими флагами, задействованы в экспорте российской нефти. Например, Eagle S ходит под флагом Островов Кука, а Eventin зарегистрирован в Панаме. Содержать суда под так называемыми «удобными флагами» легко, поскольку контроль над ними практически отсутствует. Такие суда обычно изношены, подвержены коррозии и не имеют полноценной страховки. По данным Атлантического совета, некоторые танкеры теневого флота уже взрывались.

На прошлой неделе США объявили о масштабных санкциях против российского энергетического сектора. Под ограничения попали две крупные нефтяные компании и 183 судна, занимающиеся транспортировкой российской нефти.

Эстония также имеет возможности противодействовать теневому флоту. Если не больше, то хотя бы усложнить ему жизнь, например, задерживать суда на рейде и подвергать проверкам.

Расширение территориальных вод Эстонией и Финляндией звучит как хорошая идея, но нюансы международного морского права делают этот шаг бесполезным или даже вредным. Исследователь Норвежского центра морского права Александр Лотт в интервью ERR отметил, что вместо права мирного прохода будет действовать право беспрепятственного прохода, что по сути ничем не отличается от правил, действующих сейчас в открытом море, но будет применяться от берега до берега.

Эстония вместе с союзниками должна рассмотреть все возможные меры, чтобы помешать деятельности теневого флота. Поскольку эти суда представляют очевидную угрозу для окружающей среды, данный вопрос следует поднимать на международном уровне не только с политической, но и с экологической точки зрения.

Балтийское море - уязвимый и мелководный регион. Несколько тысяч тонн нефтяного загрязнения могут привести к масштабной катастрофе. Достаточно, чтобы с одним из российских танкеров произошел серьезный инцидент. Этот риск необходимо устранить.