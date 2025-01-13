В тюрьмах Эстонии вновь появились несовершеннолетние заключенные

В настоящее время в отделении для молодежи Вируской тюрьмы содержатся трое несовершеннолетних, которые ожидают решения суда, пишет Rus.ERR со ссылкой на «Актуальную камеру».

«Двое из них находятся под стражей по обвинению в убийстве человека, а третий - за серию преступлений против собственности и личности, включая изнасилование. Его список правонарушений настолько длинный, что самым разумным решением было взять его под стражу», - рассказала вице-канцлер Министерства юстиции и цифровых технологий Лайди Сурва, добавив, что, тем не менее, цель - держать молодых людей подальше от тюрьмы, если это возможно, сохраняется.