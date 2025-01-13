К утру понедельника без электричества остаются еще тысячи потребителей

Согласно карте отключений Elektrilevi, больше всего пострадавших клиентов было в уезде Тартумаа (1800). Далее следовали Ляэне-Вирумаа (1006), Ида-Вирумаа (249) и Йыгевамаа (210).

В Пылвамаа, где в воскресенье было зарегистрировано наибольшее количество отключений, утром понедельника без электричества оставались 158 потребителей, из них 116 - в волости Ряпина и 42 - в волости Пыльва.

В уезде Валгамаа без света остались 78 потребителей, большинство из них - в волости Отепя. Причем многие из жителей этой волости сидят без электричества с воскресенья, с 13:41. Elektrilevi обещала восстановить подачу электричества к 11:15.

В Вырумаа без электричества были 63 клиента, все они - в волости Рыуге. Эти потребители остались без света еще вчера, с 16:48. Компания планирует восстановить энергоснабжение сегодня, к половине двенадцатого.