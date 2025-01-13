Урво Мяннамаа и Ристо Лепик (Toyota GR DKR Hilux EVO) продолжают ралли «Дакар». Экипаж сейчас занял 11-е место в классе автомобилей на седьмом этапе марафонского ралли «Дакар», сохраняя ту же позицию и в общем зачете.
Эстонцы на ралли «Дакар» почти в топ-10, но усталость начала сказываться
В воскресенье участники ралли «Дакар» преодолели седьмой скоростной этап длиной 419 километров. Утром гонщиков удивил небольшой дождь, а сам этап проходил как в горах, так и на песчаных дюнах. Дюны на этом этапе начинают преобладать.
На седьмом этапе произошло то, чего организаторы стараются избежать. Ошибка в дорожной книге (roadbook) вывела лидеров автомобильного зачета на неизвестный маршрут. Поскольку трассы автомобилей и мотоциклов различались, автомобилистам пришлось самостоятельно прокладывать путь.
Организаторы быстро осознали проблему: на место был отправлен вертолет, чтобы направить заблудившихся участников на правильный маршрут, а следующей группе информация была передана на ближайшем контрольном пункте. Участок этапа длиной 20 километров был исключен из результатов для всех участников.
У Урво Мяннамаа и Ристо Лепика на этот раз обошлось без серьезных происшествий, что для «Дакара» само по себе редкость. Они успешно довели свой Toyota GR DKR Hilux EVO до финиша седьмого этапа, показав 11-й результат. Их отставание от победителей этапа Лукаса Мораиса и Арманда Монлеона составило 17 минут и 10 секунд.
В общем зачете экипаж занимает 11-е место, уступая лидерам гонки, Хенку Латегану и Бретту Каммингсу, 2 часа, 26 минут и 42 секунды. Однако преимущество Латегана оказалось минимальным - местный гонщик Язид Аль-Раджи в паре с Тимо Готтшальком отстает всего на 21 секунду. Аль-Раджи, признанный мастер по навигации и вождению в дюнах, наверняка будет стремиться воспользоваться своим опытом в предстоящих этапах.
«Седьмой этап прошел хорошо, ничего серьезного и примечательного не произошло. Что касается того участка с блужданием, мы там времени не потеряли, да и в целом все шло гладко. Трасса была разнообразной, включала в себя все. Этап получился красивым. Сегодня снова ранний подъем и почти 500 километров спецучастка. Легкая усталость уже начинает ощущаться, ведь гонка длится довольно долго. Но цель остается прежней - двигаться в том же темпе», - рассказал Урво Мяннама после седьмого этапа.
В понедельник караван ралли «Дакар» направится в сторону Эр-Рияда, где участников ждет очередной почти 500-километровый этап, а точнее 487 километров. Все большее значение будет иметь то, кто сможет выдержать это испытание как морально, так и физически, а также принимать наилучшие решения в плане скорости и навигации.