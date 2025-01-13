Эстонцы на ралли «Дакар» почти в топ-10, но усталость начала сказываться

«Седьмой этап прошел хорошо, ничего серьезного и примечательного не произошло. Что касается того участка с блужданием, мы там времени не потеряли, да и в целом все шло гладко. Трасса была разнообразной, включала в себя все. Этап получился красивым. Сегодня снова ранний подъем и почти 500 километров спецучастка. Легкая усталость уже начинает ощущаться, ведь гонка длится довольно долго. Но цель остается прежней - двигаться в том же темпе», - рассказал Урво Мяннама после седьмого этапа.