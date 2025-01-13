Мероприятие пройдет в городе Камден, и на нем Эстонию представят генеральный директор Центра оборонных инвестиций (RKIK) Магнус-Вальдемар Саар, его заместитель Катрин Раудсепп и руководитель отдела вооружений Рамиль Липп.

Помимо HIMARS, в ближайшее время в арсенал Эстонии поступят 36 самоходных гаубиц K9 Kõu южнокорейского производства.

В начале года Эстония получит шесть самоходных артиллерийских установок Caesar в рамках соглашения с Францией, а во второй половине года - еще шесть. Эти установки будут включены в дополнительный артиллерийский батальон, который будет подчиняться напрямую эстонской дивизии.

Как отметил министр обороны Ханно Певкур, в Эстонии также появится система противовоздушной обороны средней дальности IRIS-T. Кроме того, 2-й бригаде будут переданы новые бронетранспортеры, всего около 220 единиц, большая часть из которых поступит в этом году.

Также в Эстонию будут доставлены современные системы наблюдения.