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Сегодня США передадут Эстонии реактивные системы залпового огня HIMARS (1)

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Американская пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS.
Американская пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS. Фото: US ARMY / WIKIPEDIA

В понедельник в штате Арканзас, США, состоится церемония передачи Эстонии реактивных систем залпового огня HIMARS.

Мероприятие пройдет в городе Камден, и на нем Эстонию представят генеральный директор Центра оборонных инвестиций (RKIK) Магнус-Вальдемар Саар, его заместитель Катрин Раудсепп и руководитель отдела вооружений Рамиль Липп.

Помимо HIMARS, в ближайшее время в арсенал Эстонии поступят 36 самоходных гаубиц K9 Kõu южнокорейского производства.

В начале года Эстония получит шесть самоходных артиллерийских установок Caesar в рамках соглашения с Францией, а во второй половине года - еще шесть. Эти установки будут включены в дополнительный артиллерийский батальон, который будет подчиняться напрямую эстонской дивизии.

Как отметил министр обороны Ханно Певкур, в Эстонии также появится система противовоздушной обороны средней дальности IRIS-T. Кроме того, 2-й бригаде будут переданы новые бронетранспортеры, всего около 220 единиц, большая часть из которых поступит в этом году.

Также в Эстонию будут доставлены современные системы наблюдения.

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