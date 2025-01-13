Клэбо подвел норвежцев: это катастрофа

Регистрация участников завершилась накануне, и директор чемпионата Гудбранд Скраастад выразил недовольство решением Клебо пропустить турнир.

Чемпионат Норвегии в Гоосбю начнется в среду и завершится в воскресенье, однако многие звезды норвежских лыжных гонок пропустят его, так как в тот же период во французском Ле-Руссе пройдет этап Кубка мира.

«Он [Клебо] мог бы принять участие в классической гонке на 10 км в среду. Это катастрофа для норвежского лыжного спорта, для нас, организаторов, и для NRK», - перечислил Гудбранд Скраастад в интервью газете Hamar Arbeiderblad стороны, которые пострадали из-за этого решения.

В завершение он упомянул Норвежскую общественную вещательную корпорацию (NRK), которая обеспечивает первоклассную телевизионную трансляцию чемпионата. «Лыжному спорту очень нужны новые участники и зрители, а молодежь хочет видеть лучшее мастерство. Они хотят видеть своих кумиров. И вот он не участвует ни в одной дистанции чемпионата Норвегии. Я считаю это неуважением к норвежским лыжным гонкам и неприемлемым», - добавил Скраастад.

Помимо Клебо, на чемпионате страны не выступят Астрид Ёре Слинн, Тириль Уднес Венг и Лотта Уднес Венг. На критику Скраастада Клебо пока не ответил, однако недавно в интервью телеканалу Norra TV 2 обсуждал свои планы на соревнования.

«В конечном итоге решения принимаю я сам, и, возможно, мне придется нести за них последствия. В принципе, я хочу поехать на чемпионат, но это зависит от того, как я себя буду чувствовать», - заявил Клебо.