Министерство планирует потратить 68 миллионов евро на покос травы

На прошлой неделе ERR одним из первых сообщил, что в Закон о климате внесли новую программу с бюджетом 68,1 миллиона евро , направленную на восстановление природных лугов. Цель - увеличить площадь таких лугов в Эстонии с 41 000 гектаров до 50 000 гектаров к 2027 году.

Если обобщить не строго научно, то проблема для чиновников выглядит так: в прошлом веке в Эстонии были широко распространены мелкое сельское хозяйство и животноводство. Животных выпускали пастись, и в результате этого образовались так называемые природные луга - сенокосные угодья с редкими крупными деревьями. Однако когда мелкое животноводство перестало быть рентабельным и животных стало меньше, природа начала возвращать себе эти территории, и они постепенно заросли лесом. После вступления в Европейский союз природные луга были включены в перечень охраняемых территорий на уровне ЕС. Проблема заключалась в том, что эти участки стали стремительно зарастать кустарником. Что делать? Государство начало, по сути, выплачивать деньги за покос травы, и немалые суммы.