ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ Северокорейские военнопленные получают шанс на новую жизнь

Президент Украины хорошо понимает, что северокорейские солдаты, которые вернутся домой, скорее всего, не смогут выжить. Кроме того, существует опасность, что семьи солдат, не возвращающихся домой, могут быть наказаны.

Если состоится обмен пленными, это будет означать, что Северная Корея признает свое участие в агрессии против Украины. Также украинский президент заявил, что никто не будет принудительно отправлен домой, что могло бы побудить тех, кто хочет покинуть свою страну, сдаваться в плен. Однако сомнительно, что эта информация вообще дойдет до северокорейских солдат. Заявление президента Украины, скорее всего, является шагом в стратегии сдерживания Северной Кореи с целью уменьшить вероятность отправки дополнительных войск в поддержку российской армии.

Будущий кандидат на пост советника по национальной безопасности США Майк Уолтц сообщил, что в настоящее время готовится встреча Трампа с президентом России, и в ближайшее время может состояться телефонный разговор между ними. Из описаний Уолтца можно сделать вывод, что для президента Трампа важно само наличие встречи, даже если она просто начнёт процесс.

В России явно ощущается давление, связанное с ожиданиями от президента Трампа, и там приняли более спокойную позицию по поводу возможных встреч и переговоров. Уолтц также намекнул, что президент Трамп не намерен основывать свою политику на позициях России, и возможно, будет продолжено укрепление армии Украины.