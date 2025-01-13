Президент Украины заявил, что готов обменять находящихся в плену и тех, кто попадет в плен в будущем, северокорейских солдат на украинских военнослужащих, находящихся в плену. Он также сообщил, что те, кто не желает возвращаться в Северную Корею, получат другие варианты для планирования своего будущего, пишет эксперт по безопасности Рейнер Сакс.
ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Северокорейские военнопленные получают шанс на новую жизнь
Президент Украины хорошо понимает, что северокорейские солдаты, которые вернутся домой, скорее всего, не смогут выжить. Кроме того, существует опасность, что семьи солдат, не возвращающихся домой, могут быть наказаны.
Если состоится обмен пленными, это будет означать, что Северная Корея признает свое участие в агрессии против Украины. Также украинский президент заявил, что никто не будет принудительно отправлен домой, что могло бы побудить тех, кто хочет покинуть свою страну, сдаваться в плен. Однако сомнительно, что эта информация вообще дойдет до северокорейских солдат. Заявление президента Украины, скорее всего, является шагом в стратегии сдерживания Северной Кореи с целью уменьшить вероятность отправки дополнительных войск в поддержку российской армии.
Будущий кандидат на пост советника по национальной безопасности США Майк Уолтц сообщил, что в настоящее время готовится встреча Трампа с президентом России, и в ближайшее время может состояться телефонный разговор между ними. Из описаний Уолтца можно сделать вывод, что для президента Трампа важно само наличие встречи, даже если она просто начнёт процесс.
В России явно ощущается давление, связанное с ожиданиями от президента Трампа, и там приняли более спокойную позицию по поводу возможных встреч и переговоров. Уолтц также намекнул, что президент Трамп не намерен основывать свою политику на позициях России, и возможно, будет продолжено укрепление армии Украины.
С другой стороны, Уолтц неудачно высказался о том, что Украине может не удастся вернуть все территории, контролируемые Россией, включая Крым.
Понятно, что до вступления нового президента в должность трудно будет начать эффективные переговоры, и Россия на самом деле уже исключила такую возможность. Россия не спешит использовать ситуацию, чтобы оказать сильное давление на президента Трампа. Видимо, Кремль понимает, что чрезмерная торопливость может привести к серьезным проблемам в будущем. Президент Трамп хорошо знаком российским лидерам.
Пожар на нефтебазе в Энгельсе продолжался вчера пятый день. По данным украинских СМИ, были уничтожены три резервуара, каждый из которых вмещает 120 тысяч кубометров топлива. Кроме того, серьезные повреждения получили еще шесть резервуаров. Пожар на заводе пластиковых изделий в Ростовской области, где, согласно информации Украины, производят разведывательные дроны, продолжается также уже несколько дней.
Сегодня ночью в России сообщили о крупном ударе украинских дронов по городу Воронеж. Нападения на окрестности Воронежа происходили в течение последней недели, однако нет информации о конкретных объектах, которые были атакованы. Российские власти смогли гораздо эффективнее контролировать информацию, распространяемую в социальных сетях.
Ситуация на фронтах
Вчера количество атак, проведенных российской армией, снизилось на всех фронтах. На ключевых направлениях наступлений российские войска продолжают поддерживать темп атак, в то время как в других районах активность варьируется. Также низким был уровень активности тактической авиации.
- На Курском направлении продолжаются взаимные атаки, в целом ситуация остается прежней. Российская армия пытается сохранить давление, и около трети атак авиации с применением управляемых бомб происходит именно в этом регионе. К 20 января российская армия не сможет восстановить контроль над утраченные территории, но будет продолжать прилагать усилия для ликвидации политически неприемлемой ситуации. По данным разведки Южной Кореи, на данный момент в боях под Курском Северная Корея потеряла около 300 солдат убитыми и 2700 ранеными. Силы Северной Кореи начали участвовать в боях в начале декабря.
- На Харьковском направлении российские атаки вчера были более интенсивными, чем на предыдущей неделе, но они не принесли результатов.
- На направлениях Купянск и Лиман российская армия не смогла перебросить достаточно резервов для поддержания темпа наступлений, и вчерашние атаки не увенчались успехом. На Сиверском направлении российские войска вели себя пассивно.
- На Бахмутском направлении продолжаются активные атаки в районе Часового Яра. Интенсивные бои продолжаются в Торецке и его окрестностях. В остальной части региона изменений не произошло.
- На Покровском направлении темп атак не уменьшался, и российская армия добилась небольших успехов. Украинские источники сообщили о попадании в очередной командный пункт российской армии. Это уже второй командный пункт, уничтоженный украинскими войсками за короткий период, однако это пока не повлияло на активность российской армии в наступлении. На юго-запад от Донецка третий день подряд количество атак со стороны российской армии снизилось, и ситуация остается неизменной.
- На южном фронте российская армия была пассивна. Уже два года продолжаются бои за острова в устье реки Днепр. В этом районе украинские солдаты зафиксировали случай, когда на один из островов высадился десант из солдат штрафных рот без оружия. Им было приказано забрать оружие у российских солдат, погибших ранее в этом месте. Этот метод наказания использовался в советской армии в штрафных подразделениях во времена Второй мировой войны. В последние годы на различных фронтах поступают сообщения о применении российской армией тактик, характерных для советской армии времен Второй мировой войны. Люди в России выросли на фильмах, в которых изображена победа в той войне, и воспринимают эти образы как неоспоримую истину. Высшее политическое руководство России придерживается того же мнения, полагая, что победу в той войне обеспечило массовое неразумное использование человеческих ресурсов на фронте. Можно предположить, что этот подход не изменится.
- В районе Днепра бои за острова не принесли российской армии значительных результатов, однако бесполезные атаки продолжаются. За последние два месяца частота и масштабы этих атак уменьшились, что, вероятно, связано с сокращением резервов и зимними погодными условиями.