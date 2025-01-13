ГАЛЕРЕЯ На выходных пьяные водители спровоцировали в Эстонии как минимум два ДТП

Около 22:00 Volkswagen Passat, за рулем которого находился сильно пьяный 49-летний водитель, двигался из Тарту в сторону Выру. На прямом участке дороги автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в бок Kia, двигавшегося навстречу.

От удара обе машины вылетели с обледенелой дороги в кювет. К счастью, ни пьяный водитель Volkswagen, ни водитель Kia не пострадали. Полиция задержала виновника ДТП и отправила его в вытрезвитель.

Ранее в ночь на воскресенье, около 00:31, произошло ДТП на мосту Мира в центре Тарту. Автомобиль Peugeot 5008, которым управлял 50-летний водитель с признаками алкогольного опьянения, не справился с управлением на скользкой дороге. На повороте машина выехала на встречную полосу и столкнулась с Kia Magnetis под управлением 27-летнего водителя. Водитель Peugeot был доставлен в больницу.

Всего за воскресенье в Эстонии произошло три ДТП с пострадавшими. Полиция отстранила от управления десять водителей, у которых были выявлены признаки употребления алкоголя или наркотиков.