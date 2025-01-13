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«Это историческое событие»: латвийский мульфильм стал мировым хитом

Перевод: rus.tvnet.lv
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Котенок из анимационного фильма «Поток» покоряет мир, а в Латвии художники и компании активно создают произведения искусства и продукты с персонажем мультфильма. Уже выпущена настольная игра, а продюсер фильма намекнул, что, возможно, появятся игрушки и конфеты. TVNET+ узнал, поддержат ли культ котенка Банк Латвии и Latvijas Pasts, выпустив специальные монеты и почтовые марки? 

5 января в Беверли-Хиллз, США, состоялась ежегодная церемония вручения премии «Золотой глобус», где впервые успеха добился фильм из Латвии - анимационная лента режиссера Гинта Зилбалодиса "Поток".

На эту награду претендовали еще пять фильмов: «Головоломка 2», «Моана 2», «Мемуары улитки», «Уоллес и Громит 2» и «Дикий робот».

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