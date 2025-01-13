Пробывшая после аварии четыре месяца в коме мотогонщица вернулась в большой спорт

В июне прошлого года на соревнованиях в итальянском Мизано Рустен вылетела с трассы на пятом круге первого заезда. В результате аварии она получила тяжелую травму мозга и была немедленно доставлена в больницу, где ее ввели в искусственную кому.

Вышедшая осенью из комы 23-летняя норвежка призналась, что почти ничего не помнит об аварии. «Я до сих пор не могу полностью осознать, что участвовала в чемпионате мира, и помню очень мало из этого приключения. Мое сердце и тело хранят воспоминания о теплых встречах с людьми, особенно с моими соперниками. Мои близкие и команда все это время были рядом со мной. Скоро увидимся», – написала она в октябре в социальных сетях.

В начале этого года Рустен подтвердила свое желание снова выступать в чемпионате мира в 2026 году. «Хочу поблагодарить моего главного спонсора OnlyFans. Они поддерживали меня на протяжении всего процесса лечения, и их постоянная помощь важна для того, чтобы я могла снова соревноваться. Я хочу вернуться в седло и участвовать в чемпионате мира 2026 года», – написала Рустен в социальных сетях.