«Действительно ли каждый гражданин РФ представляет угрозу?»: комиссия Рийгикогу провела открытое заседание о праве голоса

Комиссия обсудила запланированные изменения и их влияние с канцлером юстиции и представителями Министерства юстиции и цифровых технологий, Тартуского университета и Союза юристов Эстонии. Комиссия также ознакомилась с кратким исследованием канцелярии Рийгикогу, содержащим обзор права голосования неграждан в государствах-членах Европейского союза.