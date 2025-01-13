В понедельник конституционная комиссия Рийгикогу обсудила на открытом заседании прошедший первое чтение законопроект об изменении Конституции, который призван ограничить избирательное право живущих в Эстонии граждан третьих стран на муниципальных выборах.
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«Действительно ли каждый гражданин РФ представляет угрозу?»: комиссия Рийгикогу провела открытое заседание о праве голоса
Комиссия обсудила запланированные изменения и их влияние с канцлером юстиции и представителями Министерства юстиции и цифровых технологий, Тартуского университета и Союза юристов Эстонии. Комиссия также ознакомилась с кратким исследованием канцелярии Рийгикогу, содержащим обзор права голосования неграждан в государствах-членах Европейского союза.