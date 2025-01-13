Стало известно, сколько детей родилось в Эстонии в 2024 году

Зарегистрировано рождение 142 пар близнецов, из них 35 пар мальчиков, 54 пар девочек и 53 смешанных пар. Также родилась одна тройня. В Таллинне и Харьюмаа родилось 1475 детей, на Хийумаа - 61, в Ида-Вирумаа - 624, Йыгевамаа - 199, Ярвамаа - 188, Ляэнемаа - 127, Ляэне-Вирумаа - 411, Пыльвамаа - 160, Пярнумаа - 618, Рапламаа - 242, Саареском уезде - 220, Тартумаа - 1400, в Валгамаа - 157, в Вильяндимаа - 314 и в Вырумаа - 211.

В прошлом году самыми популярными именами для девочек стали София, Миа, Эмилия, Оливия, Саара, Эмма, Ева, Арабелла, Нора и Ленна. Мальчиков чаще всего называли Марком, Хуго, Оливером, Себастьяном, Ароном, Робином, Леоном, Оскаром, Давидом, Маркусом, Мироном и Расмусом.

В 2024 году было заключено 5775 браков, из них 290 - священнослужителями. Расторгнуто было 2793 брака. Новое имя получили 2314 человек, из них 552 меняли имя, 1491 - фамилию, 271 - имя и фамилию.

В прошлом году было зарегистрировано 15 596 смертей.

В декабре прошлого года было зарегистрировано 732 родившихся детей, родилось 375 мальчиков и 357 девочек. Зарегистрировано рождение двенадцати пар близнецов - одной пары мальчиков, семи пар девочек и четырех смешанных пар. Было зарегистрировано 354 брака, 232 развода и 1328 смертей. Новое имя получили 189 человек.

В 2023 году было зарегистрировано 10 721 рождение, 5 822 брака (из них 303 - священнослужителями), 2 523 развода и 15 832 смерти. Новое имя получили 2219 человек.

В регистре народонаселения Министерства внутренних дел ведется учет зарегистрированных записей о семейном положении. Статистика по населению и изменениям демографической ситуации могут быть прокомментированы и разъяснены Департаментом статистики.