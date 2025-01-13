Тартуская горуправа недавно объявила, что в первые дни этого года переходит на новую платформу для рассылки пресс-релизов - Smaily. Однако, как это бывает с внедрением новых систем, не обошлось без казусов. Так, в понедельник утром горсобрание города отправило журналистам пресс-релиз с ошибкой.
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Сообщение от горсобрания Тарту: годовой бюджет - 0 евро. Денег нет и не будет
В письме говорилось, что горсобрание утвердило бюджет города на 2025 год. «Размер бюджета составляет 0 евро. Денег нет и не будет.»