Сообщение от горсобрания Тарту: годовой бюджет - 0 евро. Денег нет и не будет

Тартуская горуправа недавно объявила, что в первые дни этого года переходит на новую платформу для рассылки пресс-релизов - Smaily. Однако, как это бывает с внедрением новых систем, не обошлось без казусов. Так, в понедельник утром горсобрание города отправило журналистам пресс-релиз с ошибкой.