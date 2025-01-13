В 2024 году в Таллиннском ЗАГСе старшему жениху было 76 лет, а старшей невесте – 78

В 2024 году в Таллиннском ЗАГСе было зарегистрировано 1177 разводов, что на 159 больше, чем в предыдущем году.

Детей рождается меньше

Число рождений продолжает снижаться, что связано с демографической ситуацией. Число женщин репродуктивного возраста сокращается, однако радует появление 3191 новорожденного (в 2023 году было зарегистрировано 3609 рождений). Среди новорожденных - 1602 мальчика и 1589 девочек. Было зарегистрировано 58 пар близнецов. В браке родилось 1819 детей, 1275 детей были зарегистрированы с признанием отцовства, и в 97 случаях рождение было зарегистрировано матерью-одиночкой. Родители детей, родившихся в Таллинне, были выходцами из 59 разных стран.

В 2024 году самыми популярными именами для девочек в Таллинне стали Эмилия, София, Оливия, Ева, Мия, Мария, Амелия и Кира. Среди мальчиков самыми популярными именами были Марк, Мирон, Леон, Давид, Даниэль, Тимур, Роман и Себастьян.

Пол изменил 21 человек, что на десять случаев больше, чем в предыдущем году.

В 2024 году в Таллиннском ЗАГС было подано 1718 заявлений о присвоении нового имени, что на пять заявлений больше, чем в 2023 году. По решению департамента было присвоено 1338 новых имен, а по решению Министерства внутренних дел – 254 имени. Чаще всего запрашивались фамилии предков. По решению департамента было выдано 399 новых имен, 819 новых фамилий и в 120 случаях одновременно новое имя и фамилия.