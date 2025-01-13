По данным реестра государственных закупок, Таллиннский департамент городского имущества заказал услуги по уборке внутренних помещений зданий на четыре миллиона евро.
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Таллинн закажет услуги по уборке помещений на несколько миллионов евро
Цель тендера - обеспечить чистоту внутренних помещений в зданиях департамента в соответствии с контрактом. Услуги уборки будут заказываться через мини-конкурсы. Уровень, частота и объем работ по уборке определяются в техническом описании мини-конкурса.