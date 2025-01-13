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Таллинн закажет услуги по уборке помещений на несколько миллионов евро

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Mailiis Ollino

По данным реестра государственных закупок, Таллиннский департамент городского имущества заказал услуги по уборке внутренних помещений зданий на четыре миллиона евро.

Цель тендера - обеспечить чистоту внутренних помещений в зданиях департамента в соответствии с контрактом. Услуги уборки будут заказываться через мини-конкурсы. Уровень, частота и объем работ по уборке определяются в техническом описании мини-конкурса.

Заявки принимаются до 12:00 10 февраля. Срок действия контракта - 4 года.

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