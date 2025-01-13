Цены на нефть в понедельник выросли более чем на пять процентов по сравнению с утром пятницы. Это связано с введением новых санкций США, цель которых - ограничить поставки нефти из России в Китай и Индию.
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Новые санкции угрожают четверти российского нефтяного экспорта, но приводят к росту цен на топливо в Европе
Из-за роста цен на нефть, повышение цен на топливо на заправках невозможно избежать. Например, цена дизельного топлива на европейском оптовом рынке за сегодняшний день уже выросла почти на десять процентов по сравнению с прошлой средой.