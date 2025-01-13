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Новые санкции угрожают четверти российского нефтяного экспорта, но приводят к росту цен на топливо в Европе

Перевод: Валерия Ермакова
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Фото статьи
Фото: Stefan Sauer

Цены на нефть в понедельник выросли более чем на пять процентов по сравнению с утром пятницы. Это связано с введением новых санкций США, цель которых - ограничить поставки нефти из России в Китай и Индию.

Из-за роста цен на нефть, повышение цен на топливо на заправках невозможно избежать. Например, цена дизельного топлива на европейском оптовом рынке за сегодняшний день уже выросла почти на десять процентов по сравнению с прошлой средой.

Цена на нефть марки Brent сегодня достигла самого высокого уровня за последние четыре месяца - 81,5 доллара за баррель, поскольку новые санкции США, скорее всего, повлияют на экспорт российской нефти в Китай и Индию, которые являются крупнейшими покупателями.

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