Любителям путешествий В этом году Tourest состоится раньше обычного

Туристический сектор играет важную роль в экономике Эстонии. Статистика Банка Эстонии за третий квартал 2024 года показала, что число иностранных туристов за последний год выросло на 10%, тогда как зарубежные поездки эстонцев остались на том же уровне, что и в прошлом году год, с небольшим ростом в 1%. В прошлом году четыре из пяти поездок были совершены в страны Евросоюза, а количество поездок в страны Евросоюза увеличилось на 4%. По данным Таллиннского аэропорта, в 2024 году был установлен новый пассажирский рекорд - 3,5 миллиона пассажиров.

«Жители Эстонии любят путешествовать, о чем свидетельствовали и устойчивый рост внутреннего туризма во время пандемии, и хорошее восстановление зарубежных поездок после пандемии. Старейшая туристическая выставка стран Балтии Tourest из года в год пользуется огромной популярностью: в прошлом году ее посетили около 21 000 человек. В этом году мы также ожидаем в выставочных холлах множество посетителей», - сказал Цатурян.

«В суете глобальной и ежедневной цифровизации мы не должны забывать о реальных людях, а непосредственное общение с клиентами и обмен опытом и впечатлениями с поставщиками услуг и туристических услуг сейчас ценнее, чем когда-либо. Tourest создает для этого прекрасные условия», - добавила Цатурян.

Более подробную информацию о программе Tourest 2024, участниках и информации о билетах можно найти здесь. Все любители путешествий в возрасте до 15 лет (включительно) могут посетить выставку бесплатно.