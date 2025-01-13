Эстонский союз туристических фирм (ETFL) в 32-й раз организует старейшую в странах Балтии туристическую выставку Tourest 2025, которая пройдет в Эстонском выставочном центре на неделю раньше обычного - с 31 января по 2 февраля.
Любителям путешествий ⟩ В этом году Tourest состоится раньше обычного
По словам руководителя ETFL Асмик Цатурян, ожидается, что выставку Tourest 2025 посетят около 20 000 человек, а ее участниками станут около 300 экспонентов. «Старейшая туристическая выставка в странах Балтии дает профессионалам в этой области возможность наладить контакты и напрямую пообщаться с местными и международными партнерами в сфере туризма», - заявила Цатурян.
«Любители путешествий могут рассчитывать на множество туристических предложений напрямую от туроператоров, ценную и практическую информацию об интересных пунктах назначения в мире и Эстонии, а также на другие темы, связанные с путешествиями», - добавила Цатурян.
На выставку ожидаются представители как близлежащих, так и более отдаленных регионов, и Tourest 2025 продолжит работу в формате, который сложился за многие годы и полюбился участникам и посетителям. В зале Global Village можно будет исследовать широкий мир, в зале «Отдыхай в Эстонии» - изучить возможности внутреннего туризма в Эстонии, а в зале «Вкусы» - исследовать вкусы и традиции как в Эстонии, так и в мире.
Всемирная выставка Expo 2025 пройдет в этом году в Осаке, и наша давняя страна-партнер Япония также предложит на Tourest разнообразную программу, знакомящую с японской культурой.
«Помимо прочего, на выставке вы сможете увидеть новейший туристический автобус, проверить свою готовность к кризису и попробовать предложения гастрономических регионов года - Сааремаа 2024 и Тартумаа 2025. Tourest 2025 также отдаст дань уважения культурному событию года - XXVIII Празднику песни и танца», - добавила Цатурян.
Туристический сектор играет важную роль в экономике Эстонии. Статистика Банка Эстонии за третий квартал 2024 года показала, что число иностранных туристов за последний год выросло на 10%, тогда как зарубежные поездки эстонцев остались на том же уровне, что и в прошлом году год, с небольшим ростом в 1%. В прошлом году четыре из пяти поездок были совершены в страны Евросоюза, а количество поездок в страны Евросоюза увеличилось на 4%. По данным Таллиннского аэропорта, в 2024 году был установлен новый пассажирский рекорд - 3,5 миллиона пассажиров.
«Жители Эстонии любят путешествовать, о чем свидетельствовали и устойчивый рост внутреннего туризма во время пандемии, и хорошее восстановление зарубежных поездок после пандемии. Старейшая туристическая выставка стран Балтии Tourest из года в год пользуется огромной популярностью: в прошлом году ее посетили около 21 000 человек. В этом году мы также ожидаем в выставочных холлах множество посетителей», - сказал Цатурян.
«В суете глобальной и ежедневной цифровизации мы не должны забывать о реальных людях, а непосредственное общение с клиентами и обмен опытом и впечатлениями с поставщиками услуг и туристических услуг сейчас ценнее, чем когда-либо. Tourest создает для этого прекрасные условия», - добавила Цатурян.
Более подробную информацию о программе Tourest 2024, участниках и информации о билетах можно найти здесь. Все любители путешествий в возрасте до 15 лет (включительно) могут посетить выставку бесплатно.