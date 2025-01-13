Мошенники лишили жертву пяти тысяч евро

В полицию обратилась жительница Тартумаа, получившая электронное письмо, в котором ее просили подтвердить данные банковского счета учреждения. Потерпевшая подтвердила информацию паролями PIN1 и PIN2 и позже ей поступило сообщение, что в результате мошенничества с банковского счета учреждения на чужой счета перевели пять тысяч евро.