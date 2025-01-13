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Мошенники лишили жертву пяти тысяч евро

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Мошенники особенно активны осенью.
Мошенники особенно активны осенью. Фото: Elmo Riig

В конце прошлой недели Лыунаской префектуре поступило очередное сообщение об онлайн-мошенничестве, ущерб от которого составил пять тысяч евро.

В полицию обратилась жительница Тартумаа, получившая электронное письмо, в котором ее просили подтвердить данные банковского счета учреждения. Потерпевшая подтвердила информацию паролями PIN1 и PIN2 и позже ей поступило сообщение, что в результате мошенничества с банковского счета учреждения на чужой счета перевели пять тысяч евро.

По сообщению Лыунаской префектуры, полиция выясняет подробности инцидента в ходе уголовного расследования.

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