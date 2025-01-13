ФОТО Узнаете? Эстонский театр выставил на продажу легендарный красный фургон

Это старый Volvo P210, но с заменённым мотором и коробкой передач от Ford Sierra. Автомобиль 1969 года выпуска, пробежал 23 479 километров.

«У автомобиля оригинальная рама, ходовая часть (кроме колёс) и почти вся кузовная часть, включая оригинальный капот, багажник на крыше, двери, задние крылья и приборную панель. Передние крылья сделаны из стеклопластика, а по бокам установлено по одному окну. Двигатель и коробка передач заменены от Ford Sierra 2,0L, коробка передач автоматическая. В автомобиле два сиденья», - говорится в объявлении.

Молодежный театр выставил на продажу автомобиль из книги «Муфта, Полботинка и Моховая Борода». Фото: Auto24/Noorsooteater

Хотя внешне автомобиля в идеальном состоянии, он не на ходу. Молодежный театр сообщает, что автомобиль последний раз использовался в 2012 году, когда на нём была совершена поездка по Эстонии. «Большинство рабочих жидкостей слиты, некоторые даже вытекли. Задние тормоза заклинило. Автомобиль хранится только в отапливаемом помещении. Если интересно, приходите, посмотрите и предложите свою цену», - заканчивается объявление.

Номерной знак автомобиля тоже весьма подходящий: 123MUF.