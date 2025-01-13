Спрос на ночные автобусы в Таллинне остается стабильным

Вице-мэр Кристьян Ярван отметил, что, подобно более крупным европейским столицам, ночные автобусы нашли применение и в Таллинне. «Пилотный проект услуги стартовал в мае 2023 года первоначально на четырех маршрутах. С января 2024 года появились направления в Пяэскюла и Виймси, и автобусы начали курсировать круглый год. Самыми популярными по-прежнему остаются маршруты в Мустамяэ, Ласнамяэ и Вана-Пяэскюла. Данные об использовании показывают, что жители Таллинна все активнее пользуются ночными автобусами», - отметил Ярван.

С января по апрель ночные автобусы использовали в среднем 1400-1650 человек за выходные, однако с мая по август число пользователей превысило две тысячи человек (в мае - 2150, в июне - 2440, в июле - 2500, в августе - 2100).

Это было ожидаемо, так как весной и летом в центре города проводится больше вечерних культурных и развлекательных мероприятий. С сентября до конца года среднее количество пассажиров ночных автобусов за выходные оставалось относительно стабильным и превышало показатели первых месяцев года (в сентябре - 1970, в октябре - 2010, в ноябре - 1940, в декабре - 1860).