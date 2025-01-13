«На обучение, не на войну». Что известно о солдатах из Северной Кореи, взятых в плен украинцами

О том, что двое воевавших в Курской области против ВСУ военных КНДР находятся в плену в Украине, украинские власти заявили в субботу. В воскресенье Зеленский опубликовал видео допроса и выложил фотографии северокорейцев.

«Кроме первых захваченных в плен солдат из Северной Кореи, бесспорно, будут и другие. Это вопрос времени, когда нашим ребятам удастся захватить еще, - сказал Зеленский. - Украина готова передавать Ким Чен Ыну его людей, если он может организовать их обмен на наших воинов, которые находятся в плену в России».

В понедельник пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать заявление Зеленского.

«Мы не знаем, что там соответствует действительности, кто кому что предлагал. Мы продолжаем процесс обсуждения возможных обменов. Мы в этом заинтересованы. Процесс идет нелегко. Но для нас важна жизнь каждого нашего военного, находящегося в плену», - цитирует Пескова телеграм-канал «Вы слушали Маяк».

Северокорейский пленный. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что двое северокорейцев, взятых в плен 9 января, находятся в Киеве и получают медицинскую помощь. Они говорят только на корейском языке, их допрашивают при содействии сотрудников разведки Южной Кореи.

По заявлению украинской стороны, у одного из пленных нашли российский военный билет, выданный на имя другого человека. Он рассказал, что родился в 2005 году и служит в армии КНДР с 2021 года в должности стрелка.