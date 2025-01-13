Представитель Södra Skog Петер Карлссон заявил в своем сообщении, что их миссия сосредоточена на обслуживании лесов членов организации, а не на владении лесами: «Именно поэтому мы инициировали процесс передачи лесных владений в странах Балтии и сейчас находимся в поиске подходящего покупателя».

Если Södra продаст свои активы в Эстонии одним махом, это, несомненно, станет крупной сделкой, отметил руководитель Союза лесной и деревообрабатывающей промышленности Эстонии Хенрик Вялья.

Вялья подчеркнул, что это является частью устойчивой тенденции как в лесном секторе, так и в Эстонии в целом: «Иностранный капитал скорее ищет возможности для выхода из Эстонии, а не приходит сюда в большем объеме».

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