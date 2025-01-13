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Покупателей нет: имущество обанкротившегося производителя саун стремительно дешевеет

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Имущество обанкротившегося предприятия Sauna Projekt AsiM OÜ.
Имущество обанкротившегося предприятия Sauna Projekt AsiM OÜ. Фото: Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koda

Стоимость активов обанкротившегося предприятия Sauna Projekt AsiM OÜ продолжает снижаться, свидетельствуют данные аукционного портала Палаты судебных исполнителей и банкротных управляющих.

В начале октября прошлого года эксперты оценивали активы компании в 293 161 евро. Однако уже к середине месяца эта сумма снизилась до 219 871 евро. В начале ноября стоимость упала еще на 55 000 евро и составила 164 903 евро. К концу месяца активы подешевели до 123 677 евро. В декабре их стоимость сократилась до 92 758,9 евро, продолжая демонстрировать тенденцию к снижению.

Согласно последним данным, стоимость банкротного имущества компании теперь составляет всего 69 569 евро.

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