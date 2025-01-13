Покупателей нет: имущество обанкротившегося производителя саун стремительно дешевеет

В начале октября прошлого года эксперты оценивали активы компании в 293 161 евро. Однако уже к середине месяца эта сумма снизилась до 219 871 евро. В начале ноября стоимость упала еще на 55 000 евро и составила 164 903 евро. К концу месяца активы подешевели до 123 677 евро. В декабре их стоимость сократилась до 92 758,9 евро, продолжая демонстрировать тенденцию к снижению.