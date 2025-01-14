Полномасштабная война в Украине принесла страдания не только людям, но и животным. О том, с какими вызовами столкнулись украинские зоозащитники в условиях войны, рассказывает руководитель украинского благотворительного фонда «Хвостатая Банда» Елена Колесникова.
ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Животные в условиях войны: чему учит опыт Украины
Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.
Из-за вторжения России в Украину были разрушены сотни приютов, зоопарков и ферм, множество домашних питомцев брошены, а дикая природа продолжает страдать от боевых действий. Пока украинское государство сосредоточено на спасении людей, животные, естественно, оказались на втором плане.
Это вызвало множество проблем, которые до сих пор решаются в основном усилиями волонтеров, благотворительных и общественных организаций и неравнодушных граждан. Многих из этих трудностей удалось бы избежать, если заранее более тщательно готовится к таким кризисам, как войны или чрезвычайные ситуации.
Урок первый - людям нужно быть готовыми выезжать с питомцами
Первая проблема, с которой столкнулись зоозащитники, - это массовый отъезд людей в первые дни войны. Многие оставляли своих животных. Причины были разные: кто-то ехал на общественном транспорте, где животных часто не пускали, особенно крупных. Кто-то надеялся, что вернется через пару дней, и не считал нужным брать питомца с собой. Кто-то уезжал за границу или в неизвестность и считал животных обузой. А кто-то и вовсе просто бросал их, нередко оставляя на цепях или в запертых помещениях без еды и воды.
Как показал опыт, все эти оправдания оказались несостоятельными, а решения не брать животных - ошибочными. Потом волонтерам пришлось рисковать своими жизнями, чтобы спасать оставленных питомцев. Многие из них, а также помогавшие военнослужащие, пострадали и даже погибли из-за этой безответственности. Волонтеры ездили по заброшенным домам, освобождали животных, вывозили их на безопасные территории или выпускали на свободу. Иногда приходилось выбивать окна и двери, чтобы вытащить из заточения истощенных питомцев.
Главный урок - не повторять таких ошибок. Если возникает угроза боевых действий или чрезвычайной ситуации, нужно быть готовым эвакуироваться вместе с животным. Для этого следует заранее подготовить небольшой запас корма и воды, амуницию, ветеринарную аптечку, при необходимости - клетку или бокс для транспортировки, а также, что особенно важно и зачастую упускалось в Украине, - полный комплект документов на животное.
И самое главное - не стоит обманывать себя надеждой на скорое возвращение. Шансы на это равны шансам не вернуться никогда. И действовать нужно, исходя из этих обстоятельств. Как крайняя мера, если нет никаких вариантов взять с собой животное, то лучше выпустить его на свободу и дать шанс выжить, чем где-то закрыть и обречь на мучительную голодную смерть.
Эти простые меры помогут сохранить жизнь вашему питомцу даже в самых тяжелых условиях.
Урок второй - обеспечить доступность для животных
Несмотря на большое количество домашних животных, довоенную Украину сложно было назвать pet friendly страной. Отношение к питомцам сильно различалось между крупными городами и остальными населенными пунктами, а значительная часть инфраструктуры оставалась недоступной для людей с животными. С началом войны эти проблемы только усугубились, сильно осложнив жизнь как животных, так и их владельцев.
Например, большинство бомбоубежищ оказались недоступны для людей с питомцами, поскольку это не предусматривали нормы Министерства внутренних дел, регулирующие использование объектов гражданской защиты. В результате многие владельцы животных отказывались прятаться в убежищах, подвергая опасности и себя, и своих питомцев. Решить эту проблему удалось лишь в начале 2024 года, благодаря усилиям зоозащитников и обращениям граждан.
Еще одна проблема - массовые отказы брать животных в эвакуационные автобусы. В марте 2022 года в Киевской области это стало обычным делом: людей с животными просто не пускали. Многие оказывались перед выбором - остаться в опасной зоне или бросить своих питомцев. Четких правил для таких случаев не существовало, и все зависело от организаторов эвакуации: кто-то разрешал брать животных, а кто-то категорически запрещал.
Эти примеры показывают, что при планировании мероприятий гражданской защиты важно учитывать, что для многих людей их питомцы - это часть семьи. Поэтому, соответствующие правила и нормативы должны предусматривать возможность спасать животных наравне с людьми, пускай с какими-то дополнительными нюансами.
Урок третий - приютам и зоопаркам нужны протоколы безопасности
Места массового содержания животных, такие как приюты и зоопарки, оказались совершенно не готовы к войне и ее последствиям. Проблема была не только и не столько в их инфраструктуре, сколько в отсутствии четких планов и инструкций, как действовать в критических ситуациях.
Одним из самых трагичных примеров стал киевский муниципальный приют в Бородянке, который оказался почти на месяц в оккупации. В закрытых вольерах, без доступа к еде и воде, были оставлены почти 500 собак. Из них 222 погибли от голода и жажды, а оставшихся с невероятными усилиями спасли волонтеры, включая наш фонд.
Эта трагедия произошла в первую очередь из-за того, что администрация приюта в критический момент не взяла на себя ответственность и не приняла необходимых решений, хотя время для этого было. Эвакуация такого большого приюта была бы крайне сложной, но даже минимальные меры, такие как запас корма и воды или освобождение животных из клеток, могли бы спасти много жизней.
Другие приюты в Киевской области не были оставлены, но сильно пострадали от боевых действий и оккупации. Например, в приют Best Friends в Макарове попал фрагмент боеприпаса, из-за чего более 200 собак и кошек сгорели заживо. В приюте Gostomel Shelter находились более 500 животных, часть из которых пострадали или погибли во время оккупации.
Самый крупный приют Украины, «Сириус», где содержится более 3000 животных, также оказался в оккупации. Его сотрудники находились под постоянными обстрелами и угрозами со стороны российских войск. Несмотря на все сложности, включая дефицит еды и непрерывные боевые действия, большинству животных в этих приютах удалось выжить, правда благодаря невероятным усилиям их руководителей и работников.
Этот опыт ясно показывает, что приютам необходимо иметь продуманные протоколы безопасности даже для самых непредвиденных ситуаций. В идеале это план эвакуации с необходимыми ресурсами и разными вариантами развития событий. А это, как минимум, много переносок для разных типов животных, транспорт с топливом, люди и, самое главное, подходящее место, куда столько животных можно перевезти.
Кроме того, крайне важно отмечать вольеры табличками с фото животных и информацией об их поведении, особенно об агрессивных животных. Это поможет избежать риска для жизни, если вдруг эвакуацию будут проводить незнакомые с питомцами люди.
Также каждому приюту всегда необходимо иметь запас еды, воды и медикаментов, особенно на случай, если эвакуация окажется невозможной. Это поможет обеспечить минимальные потребности животных. Кроме того, важно уделять больше внимания противопожарной безопасности и материалам, из которых построены вольеры. В Украине, например, многие вольеры были деревянными, что делало их легко воспламеняемыми и опасными.
С зоопарками ситуация еще сложнее: дикие животные требуют особых условий, которые нужно предусматривать заранее. Планирование таких мер может стать залогом спасения жизни как животных, так и людей в условиях кризиса. К сожалению, много зоопарков в Украине уже пострадали, например, как «Фельдман Экопарк» в Харькове либо полностью затопленный после подрыва Каховской ГЕС «Казкова Диброва» в Новой Каховке.
Урок четвертый - нужно быть готовым к спасению диких животных
Еще один вызов, с которым столкнулись зооволонтеры, - это спасение диких животных. Одной из самых масштабных экологических трагедий стал подрыв Каховской ГЭС. Затопление огромных территорий поставило под угрозу вымирания около 160 000 птиц, пресмыкающихся, насекомых и 20 000 диких животных, обитавших в заповедниках и прилегающих территориях. Времени на спасение было катастрофически мало.
Также животные, живущие вблизи линии фронта, страдают ежедневно. Громкие взрывы часто приводят к остановке сердца, многие гибнут от попадания пуль и обломков. Известно множество случаев, когда животных убивали и ради развлечения, еды или просто из жестокости. Некоторые редкие и исчезающие виды, такие как животные из биосферного заповедника «Аскания-Нова» в Херсонской области, были незаконно вывезены в Россию - по сути, украдены. Много вреда нанесено и морской экосистеме: уничтожены рыбы и дельфины, загрязнены моря и пресные водоемы.
Для спасения диких животных требуются колоссальные ресурсы. В первую очередь это специалисты, обладающие знаниями и опытом обращения с ними, а также места, готовые их принять - зоопарки, специализированные экопарки, заповедники, приюты и другие учреждения.
Не менее важным является доступ к ветеринарным клиникам и врачам, которые специализируются на лечении и уходе за дикими видами. В некоторых случаях необходима помощь центров реабилитации диких животных, в том числе за рубежом, так как многие из них требуют специфического лечения и особых условий для проживания.
Во время войны эта задача становится чрезвычайно сложной, однако она остается жизненно важной для сохранения биоразнообразия и предотвращения утрат в экосистемах. Поддержка и защита диких животных - это не только вопрос гуманности, но и наша ответственность перед природой и будущими поколениями.
Урок пятый - особое внимание служебным животным
Сегодня в Вооруженных силах Украины служат около пяти сотен собак. Также они работают в Национальной гвардии, полиции, пограничной службе, службе чрезвычайных ситуаций и других структурах. По сути, это тысячи животных, которые ежедневно выполняют важнейшие задачи: охраняют границы и стратегические объекты, разминируют территории, ищут раненых и погибших, и даже участвуют в штурмовых операциях.
Однако война выявила серьезные пробелы в их обеспечении. У большинства служебных собак не оказалось даже индивидуальных тактических аптечек, несмотря на высокий риск травм и ранений. В мирное время на это просто не обращали внимания, но с началом полномасштабной войны потребность стала очевидной. Именно благотворительные организации, включая наш Фонд, начали массово обеспечивать собак таким необходимым снаряжением.
Еще одна проблема - устаревшие нормы питания служебных собак. Например, в ВСУ они до сих пор основаны на использовании мягкой пищи, что когда-то могло быть приемлемым, но сегодня, особенно в условиях войны, стало неэффективным. Ведь современные сухие корма не только более удобны для хранения и транспортировки, но и обеспечивают сбалансированный рацион, который важен для выносливости и здоровья животных.
Выводы
Некоторые люди до сих пор утверждают, что в условиях войны помощь животным - это второстепенно, и приоритет должен быть у людей. Но стоит задать простой вопрос: кто найдет взрывчатку в вашем доме? Кто вытащит вас из-под завалов после обстрела? Скорее всего, это сделает служебная собака. Потому их надлежащее обеспечение чрезвычайно важно.
В целом же, домашние питомцы, дикие и служебные животные - важная часть нашей жизни и экосистемы, которая нуждается в защите, особенно во время войны. Несмотря на жестокость и разрушения, цивилизованный мир должен демонстрировать, что забота о животных - это показатель человечности и уважения к жизни. Помогая им, мы не только сохраняем биоразнообразие, но и утверждаем ценности, которые делают нас сильнее во времена самых сложных вызовов.