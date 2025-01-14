ОТ ПОЛИТОЛОГА Животные в условиях войны: чему учит опыт Украины

Еще одна проблема - массовые отказы брать животных в эвакуационные автобусы. В марте 2022 года в Киевской области это стало обычным делом: людей с животными просто не пускали. Многие оказывались перед выбором - остаться в опасной зоне или бросить своих питомцев. Четких правил для таких случаев не существовало, и все зависело от организаторов эвакуации: кто-то разрешал брать животных, а кто-то категорически запрещал.

Эти примеры показывают, что при планировании мероприятий гражданской защиты важно учитывать, что для многих людей их питомцы - это часть семьи. Поэтому, соответствующие правила и нормативы должны предусматривать возможность спасать животных наравне с людьми, пускай с какими-то дополнительными нюансами.

Спасение льва. Фото: Wild Animals Rescue Center

Урок третий - приютам и зоопаркам нужны протоколы безопасности

Места массового содержания животных, такие как приюты и зоопарки, оказались совершенно не готовы к войне и ее последствиям. Проблема была не только и не столько в их инфраструктуре, сколько в отсутствии четких планов и инструкций, как действовать в критических ситуациях.

Одним из самых трагичных примеров стал киевский муниципальный приют в Бородянке, который оказался почти на месяц в оккупации. В закрытых вольерах, без доступа к еде и воде, были оставлены почти 500 собак. Из них 222 погибли от голода и жажды, а оставшихся с невероятными усилиями спасли волонтеры, включая наш фонд.