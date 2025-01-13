Рауль Эаметс 56 оттенков министра финансов Юргена Лиги

По мнению Лиги, эксперты не должны утверждать, что налоговые повышения являются основным тормозом экономического роста. К счастью, мы живем в демократической стране, где свобода слова остается неотъемлемой ценностью.

27 августа 2024 года Министерство финансов представило экономический прогноз на 2025 год. В приложении к отчету на странице 42 анализируется влияние коалиционного соглашения на экономическую ситуацию. Цитата из документа: «Доходные и расходные меры, предусмотренные коалиционным соглашением для улучшения состояния бюджета, влияют на перспективы экономического развития Эстонии». В прогнозе говорится, что запланированные меры отразятся на располагаемых доходах домохозяйств, ценах и ВВП. Эти меры снизят реальный рост ВВП в 2025 году примерно на 1,2 процентных пункта. «Рост потребительских налогов сокращает реальный объем экономики через снижение покупательной способности домохозяйств». Формулировки документа однозначно подтверждают: налоги тормозят экономический рост. Министр финансов представил этот отчет и участвовал в обсуждении его выводов.

Интересно, что в прошлом Юрген Лиги заявлял, что налоги не должны мешать экономике. Издание Õhtuleht от 19 февраля 2019 года озаглавила статью словами Лиги: «Будущее налоговой системы: сбор средств для государства не должен вредить экономике». В статье он подчеркивал, что цель налоговой системы - обеспечить поступление средств для нужд государства, минимально вмешиваясь в экономические процессы и не увеличивая неравенство.