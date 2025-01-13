Начну сегодняшний комментарий с цитаты министра финансов Юргена Лиги. «Я все же хочу напомнить всем, кто критикует повышение налогов, что для меня совершенно поразительно, насколько наивно связывать экономический спад исключительно с ростом налогов», - заявил Лиги в интервью ERR 31 декабря 2024 года, пишет экономист Рауль Эаметс.
Рауль Эаметс ⟩ 56 оттенков министра финансов Юргена Лиги
По мнению Лиги, эксперты не должны утверждать, что налоговые повышения являются основным тормозом экономического роста. К счастью, мы живем в демократической стране, где свобода слова остается неотъемлемой ценностью.
27 августа 2024 года Министерство финансов представило экономический прогноз на 2025 год. В приложении к отчету на странице 42 анализируется влияние коалиционного соглашения на экономическую ситуацию. Цитата из документа: «Доходные и расходные меры, предусмотренные коалиционным соглашением для улучшения состояния бюджета, влияют на перспективы экономического развития Эстонии». В прогнозе говорится, что запланированные меры отразятся на располагаемых доходах домохозяйств, ценах и ВВП. Эти меры снизят реальный рост ВВП в 2025 году примерно на 1,2 процентных пункта. «Рост потребительских налогов сокращает реальный объем экономики через снижение покупательной способности домохозяйств». Формулировки документа однозначно подтверждают: налоги тормозят экономический рост. Министр финансов представил этот отчет и участвовал в обсуждении его выводов.
Интересно, что в прошлом Юрген Лиги заявлял, что налоги не должны мешать экономике. Издание Õhtuleht от 19 февраля 2019 года озаглавила статью словами Лиги: «Будущее налоговой системы: сбор средств для государства не должен вредить экономике». В статье он подчеркивал, что цель налоговой системы - обеспечить поступление средств для нужд государства, минимально вмешиваясь в экономические процессы и не увеличивая неравенство.
Однако рост налога с оборота не может считаться инструментом снижения неравенства, так как он больше всего затрагивает группы с низким доходом. Основные расходы, такие как покупка продуктов питания, составляют значительную часть их бюджета, в то время как для более обеспеченных слоев населения это менее ощутимо.
Все приведенные цитаты, а также другие высказывания, указывают на разнообразие оттенков в понимании Лиги взаимосвязи налогов и экономического роста.
Возвращаясь к началу: очевидно, что рост налогов замедляет развитие экономики. Это знает каждый студент, изучавший макроэкономику и понимающий значение модели экономического круговорота, лежащей в основе расчета ВВП.
Налоги изымают средства из экономики, а государственные расходы и субсидии возвращают их обратно в оборот. Если предположить, что изъятие денег способствует экономическому развитию, то это сравнимо со средневековой практикой кровопускания, которую считали универсальным лекарством от всех болезней. Деньги, изымаемые налогами, по сути, являются «кровеносной системой» экономики, и это сравнение далеко не случайно. Даже Банк Эстонии в своем последнем прогнозе указал, что налоговые повышения тормозят экономический рост.
Однако замедление роста - не самая большая проблема. Более серьезным вызовом становится инфляция, которую усугубляют налоговые повышения. Поскольку значительная часть бюджетных доходов привязана к индексации, рост инфляции увеличивает государственные расходы. Только в этом году дополнительные расходы правительства составят 500 миллионов евро - и это без учета оборонного бюджета!
Так как инфляция в этом году, согласно прогнозам, превысит показатели предыдущего года, уже к августу придется вновь активно обсуждать, где взять дополнительные средства на 2026 год. Вариантов немного: запуск нового «налогового фестиваля» или сокращение расходов государственного сектора - как это уже пришлось сделать частному сектору.