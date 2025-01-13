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Талихярм проявила благородство и заслужила похвалу

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Йоханна Талихярм.
Йоханна Талихярм. Фото: Greta Külvet

Эстонская биатлонистка Йоханна Талихярм проявила в воскресенье на этапе Кубка мира в Оберхофе особое благородство, утешив немку Юлию Таннхаймер после смешанной эстафеты.

Сборная Германии имела прекрасный шанс одержать победу на этапе перед родной публикой. После двух этапов мужчины - Данило Ритмюллер и Филипп Наврат - передали эстафету Таннхаймер, обеспечив ей лидерство с преимуществом в 18,7 секунды над ближайшим преследователем, командой Италии.

Однако Таннхаймер не смогла удержать это преимущество.

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