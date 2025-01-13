Талихярм проявила благородство и заслужила похвалу

Сборная Германии имела прекрасный шанс одержать победу на этапе перед родной публикой. После двух этапов мужчины - Данило Ритмюллер и Филипп Наврат - передали эстафету Таннхаймер, обеспечив ей лидерство с преимуществом в 18,7 секунды над ближайшим преследователем, командой Италии.