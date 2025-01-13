Полиция просит помощи в установлении местонахождения подростка, который покинул свой дом в волости Вильянди в субботу, 11 января, и с тех пор не вернулся ни домой, ни в школу.
НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ ⟩ Полиция разыскивает пропавшего 14-летнего Яна
По словам персонала детского дома семейного типа, Ян должен был 12 января вернуться в Центр Эмайыэ при Образовательной коллегии Маарьямаа, однако там он так и не появился. Ян ушел в неизвестном направлении из детского дома в волости Вильянди 11 января, и его местонахождение до сих пор неизвестно.
Рост Яна - 180 см, он крепкого телосложения, у него светлые волосы. На момент ухода на нем была черная куртка, белая спортивная кофта, светлые джинсы и коричневые сапоги.
Ян может находиться как в Вильянди, так и в Тарту или Таллинне.
Полиция просит всех, кто видел Яна или знает о его местонахождении, сообщить об этом по номеру экстренной службы 112.