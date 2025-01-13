Пропавший на прошлой неделе 14-летний мальчик нашелся

По словам персонала детского дома семейного типа, Ян должен был 12 января вернуться в Центр Эмайыэ при Образовательной коллегии Маарьямаа, однако там он так и не появился. Ян ушел в неизвестном направлении из детского дома в волости Вильянди 11 января и не вернулся.