В начале этой недели полиция обратилась за помощью в поисках 14-летнего Яна, который покинул свой дом в волости Вильянди в субботу, 11 января, и пропал.
Пропавший на прошлой неделе 14-летний мальчик нашелся
По словам персонала детского дома семейного типа, Ян должен был 12 января вернуться в Центр Эмайыэ при Образовательной коллегии Маарьямаа, однако там он так и не появился. Ян ушел в неизвестном направлении из детского дома в волости Вильянди 11 января и не вернулся.
Утром во вторник, 14 января, пресс-служба полиции сообщила, что Ян сам вернулся домой и с ним все в порядке.