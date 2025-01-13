ФОТО Отец призывника: «Служба сейчас – это как санаторий по сравнению с тем, что было раньше»

Сегодня днем перед концертным залом в Пярну собрались несколько десятков молодых людей, направляющихся на военную службу, среди которых был и Брэндон Ярвелехт, живущий в Норвегии.
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Ярвелехт сказал, что хотя ему нужно будет на 11 месяцев уйти с работы, он идет в армию с положительным настроем. Поскольку он работает на море, он выразил желание служить именно в военно-морском флоте. Долгий путь из Норвегии в Эстонию для того, чтобы отправить сына на военную службу, проделали и его родители.