ФОТО Эстонский автосалон ведет тяжелую борьбу с наводнениями

По словам Тимо Андресона, руководителя пярнуского представительства Møller Auto, они уже много лет с переменным успехом борются с затоплениями улицы Кодара. В марте 2023 года произошло первое крупное наводнение. Тогда не хватило нескольких сантиметров, чтобы вода попала в офис автосалона.

Андресон признал, что на тот момент еще не были уточнены расположение водопропускных труб и схема потока воды на прилегающей территории. Руководство салона тогда рассудило, что проблемным местом является канава у Эхитаяте-теэ, куда не поступает вода, и уже тогда проинформировало об этом городскую управу.