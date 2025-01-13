В конце прошлого и начале нового года коллектив Møller Auto, базирующийся на улице Эхитаяте-теэ в Пярну, боролся с наводнением. Властям города на реагирование потребовалось больше месяца.
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ФОТО ⟩ Эстонский автосалон ведет тяжелую борьбу с наводнениями
По словам Тимо Андресона, руководителя пярнуского представительства Møller Auto, они уже много лет с переменным успехом борются с затоплениями улицы Кодара. В марте 2023 года произошло первое крупное наводнение. Тогда не хватило нескольких сантиметров, чтобы вода попала в офис автосалона.