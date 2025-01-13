Пн, 13.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

ФОТО Эстонский автосалон ведет тяжелую борьбу с наводнениями

Перевод: Павел Соболев
Copy
Такая ситуация наблюдалась у крупного автосалона в Пярну.
Такая ситуация наблюдалась у крупного автосалона в Пярну. Фото: Erakogu

В конце прошлого и начале нового года коллектив Møller Auto, базирующийся на улице Эхитаяте-теэ в Пярну, боролся с наводнением. Властям города на реагирование потребовалось больше месяца.

По словам Тимо Андресона, руководителя пярнуского представительства Møller Auto, они уже много лет с переменным успехом борются с затоплениями улицы Кодара. В марте 2023 года произошло первое крупное наводнение. Тогда не хватило нескольких сантиметров, чтобы вода попала в офис автосалона.

Андресон признал, что на тот момент еще не были уточнены расположение водопропускных труб и схема потока воды на прилегающей территории. Руководство салона тогда рассудило, что проблемным местом является канава у Эхитаяте-теэ, куда не поступает вода, и уже тогда проинформировало об этом городскую управу.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх